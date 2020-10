La diputada del PP por Asturias Paloma Gázquez ha querido desactivar esta mañana el optimismo del Gobierno de coalición PSOE-Podemos ante sus primeros Presupuestos Generales del Estado, a su juicio “irreales” en cuanto a una estimación de ingresos que “se agarra al clavo ardiendo de los fondos europeos y supone que se va a gastar un dinero que todavía ni siquiera ha sido aprobado en la UE”. Deteniéndose en las infraestructuras, y por tanto en el grueso de la inversión programada por el Estado en Asturias, la parlamentaria lamenta que su destino sean obras “que estaban paradas” a las que se dota en todos los casos de previsiones de gasto “plurianuales, dejadas al albedrío de cómo vaya la economía”. No hay “ningún mérito” en la previsión de fondos para la autovía Oviedo-La Espina porque sostiene que “estaba parada. Los accesos a los puertos, igual. El soterramiento de Langreo se ha quedado sin partida, para la Ronda Norte de Avilés veremos si hay proyecto y el enlace entre la ‘Y’ y la AS-II, que es imprescindible no está ni presupuestado, la previsión de inversión en conservación es bajísima y los 100.000 euros para la Ronda Norte de Oviedo no son nada”.

“El problema es de dónde venimos”, resalta Gázquez antes de lamentar que de los 101 millones de euros que el Plan de Cercanías preveía invertir entre 2018 y 2019 “sólo se ha gastado el 23 por ciento”. Al llegar a la Variante de Pajares y al ingreso en Asturias de la alta velocidad ferroviaria, la diputada popular resucita el viejo debate sobre el ancho de las vías para denostar un proyecto de categoría “regional, que pasa por tres plataformas diferentes y que incomprensiblemente se queda en Lena”, algo que, en su opinión, “no habría aceptado ninguna otra comunidad autónoma”. “Me temo que 2021 ni siquiera estará listo en pruebas”, concluye. “Con suerte, estará en 2022” y tardando “como setenta minutos más tarde” de lo que a su juicio debería.

Lamenta además que de las inversiones programadas en telecomunicaciones y digitalización para la zona rural “no hemos visto que ninguna de las del fondo de resiliencia de la UE vaya a venir a Asturias”, o que tampoco aprecia “ninguna dotación, ninguna política asignada” de las del reto demográfico. En el capítulo industrial, puso el foco en que “se rebajan 23 millones en reconversión de las cuencas y explotación minera” y en duda que todas las previsiones se cumplan, porque el nivel de ejecución asignado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no supera el 46 por ciento del Ministerio y eso “hace difícil que se lleven a cabo las inversiones previstas”.

Reprobó asimismo una vez más una subida de impuestos que se ceba “con las clases medias y trabajadoras”, calificó de “nada ambicioso” el objetivo de crear 800.000 empleos y avanzó que el proyecto nace “desfasado por haber sido redactado antes” del estallido de la segunda oleada del coronavirus.