La diputada Nuria Rodríguez puso ayer nombre y apellidos a la crisis interna en Podemos Asturias. Hay una parte “mayoritaria” del consejo ciudadano autonómico contraria a un “gran acuerdo de izquierdas” y ese es el motivo de su salida y de la de su compañero, Rafael Palacios, del máximo órgano de dirección del partido en Asturias, según confirmó ayer la parlamentaria del grupo morado. Las desavenencias internas, latentes hace meses, afloraron después de que ni Nuria Rodríguez ni Rafael Palacios acudiesen al debate sobre el estado de la autonomía en el que intervino su secretario general y también diputado autonómico, Daniel Ripa, este miércoles, apostando, esta vez sí, por un entendimiento entre las fuerzas de izquierda en Asturias, similar al existente en el Gobierno central.

“Una imagen vale más que mil palabras”, declaró la diputada Nuria Rodríguez sobre la presencia de un Ripa, en soledad, en la bancada de Podemos, donde podría haber algún parlamentario más, aunque se tratase de un pleno con presencia limitada a la mitad de los escaños por las medidas anticovid. La intervención de Ripa la sorprendió “gratamente”. No se la esperaba porque en el seno del consejo ciudadano “hay una línea mayoritaria” que no es partidaria de un pacto a tres, entre el Gobierno socialista, Podemos e IU, “que es muy respetable pero que yo no comparto”, precisó Nuria Rodríguez. “La línea que yo tengo es que la institución no es un parapeto para algunos, sino que ha de servir para hacer política para la gente y para resolver problemas. En esa línea siempre hemos abogado por encontrar un acuerdo amplio de izquierdas. No queremos que las élites vuelvan a salir reforzadas como en crisis anteriores. Ahora no valen tactitcismos, hay que poner un dique de contención para que la gente no lo pase mal”, proclamó Nuria Rodríguez. “Me prestó ver cóomo el secretario general vira la posición que se mantenía inicialmente y se ofrece a un gran pacto de izquierdas en el que estamos de acuerdo y por el que vamos a trabajar (...) El Consejo Ciudadano tiene un camino y el grupo parlamentario tiene un camino que, insisto, ha coincidido sorpresivamente. Ha sido una sorpresa grata y vamos a seguir trabajando en esa misma línea”, afirmó la diputada, que quiso agradecer que su compañero de grupo, Rafael Palacios, la secundara, no asistiendo al pleno donde Ripa fijó la posición de Podemos ante la negociación presupuestaria que arrancará la próxima semana. Pero no aclaró si acudirá hoy. “Ya veremos (...) Si las mujeres no tenemos la valía para contestar al Presidente, tampoco la vamos a tener para hacer de florero”, declaró la parlamentaria

Nuria Rodríguez no cree que estas diferencias internas puedan traducirse en las votaciones sobre el Presupuesto, como ya ocurrió el año pasado en Ciudadanos. “Después del último discurso del secretario general, muy coincidente con lo que dijimos nosotros, me parece difícil que vaya a haber dificultades para mantener la misma posición. Quiero decir que se va a dar de forma natural ese acuerdo”.

El rival de Ripa en el último congreso le acusa de “desmantelar la organización en tres años”

La fotografía de Daniel Ripa solo en el Pleno del debate de orientación política fue la comidilla en los círculos próximos a Podemos. El exdiputado Héctor Piernavieja, que encabezó la candidatura alternativa a la de Ripa en el anterior congreso regional de la formación morada, aprovechó su cuenta en una red social para lanzar una opinión contundente: “El mejor aliado de las fuerzas reaccionarias en Asturias no es otro que quien lleva 3 años desmantelando una organización para poder seguir a su frente”, afirmó Piernavieja. Podemos Asturias tendrá su próximo congreso, para renovar los órganos regionales, el próximo año, en principio en el segundo semestre. En los meses previos al anterior, la organización regional vivió sus primeras disensiones serias, con la ruptura del grupo parlamentario en la Junta.