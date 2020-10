El refranero se pone agorero

El Gobierno de España, que tiene muy ajados por el uso los lemas motivacionales para la lucha contra esta pesadilla demasiado larga, podría adoptar como eslóganes algunos de los refranes. En la lista de novedades, entre los “greatest hits” del nuevo coronavirus, hay varias posibles sugerencias. No te las cobramos, Pedro. “Aunque no vivas en un convento, quédate dentro”, “No por mucho madrugar vas a salir a desayunar”Aunque quieras fiesta y guasa, a esperar en tu casa”, y un largo etcétera de gracia variable: “Todos los caminos llevan a la nevera”, “El que fue a Sevilla se ganó una multilla”, “Santa Rita, Rita, estate en casa quietecita”, “Deja para mañana lo que no puedas limpiar hoy”...

Sí, esto es solo una parte de lo que nos espera.