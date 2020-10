Serín, en Gijón, limítrofe con tres concejos: “Ganó la lógica”

“No todo son sonrisas”, explica el vicepresidente vecinal, José Luis Fernández. “Hasta ahora, nosotros podíamos bajar a Gijón a hacer todos los trámites que eran necesarios, siempre con motivos justificados, pero ahora salir del concejo será más difícil”. Es el caso de ganaderos con fincas en otros municipios. “No sabemos si podrán ir a atender los praos, porque están fuera del límite y no sé si se lo permitirán”, explica el dirigente vecinal. No obstante, aplaude los aspectos positivos de la medida: “Hay muchos habitantes que tienen a parte de su familia viviendo en el centro de Gijón. Gijón da sentido a esta zona. Dependemos de la ciudad para casi todo”.

Uno de los ganaderos afectados es Luis Cuervo, con varias de sus fincas fuera del municipio de Gijón. “Entiendo que, al ser una cuestión laboral, podré seguir yendo a segar los praos”, situados en el concejo de Carreño, indica. No es el único inconveniente. “Cuando se me estropea el tractor, suelo llevarlo a un taller que está fuera de Gijón, pero a poco más de un kilómetro de mi casa”, explica. Algo que ahora no sabe si podrá seguir haciendo. También se queja de que “con este nuevo perímetro no puedo marcharme, por ejemplo, a pasar el fin de semana fuera”. Aunque entiende que, “con todo esto, el ocio es algo secundario”.

Lo mismo le ocurre a José Cadavieco. Ganadero, tiene todas sus fincas dentro de Gijón, pero “los recambios con los que suelo trabajar los compro en Viella”, perteneciente a Siero, fuera del nuevo límite impuesto. Sin embargo, asegura que “está mejor así, con todo el concejo dentro”. “Lo otro no era normal, ganó la lógica. La zona rural de Gijón depende de la ciudad para todo”, prosigue. Una zona rural en el municipio más poblado de Asturias que es muy diversa. Tiene amplias zonas residenciales, como Castiello y Deva, y también otras ganaderas e industriales, como Poago y Veriña. Todo está ya dentro del mismo perímetro.