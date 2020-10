Adrián Barbón aprovechó ayer el comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana para hacer balance de su primer debate sobre el estado de la autonomía. Admitió su sorpresa, en sentido positivo, por la disposición de “la mayor parte de los grupos” al diálogo, pero tachó de “infantil” la postura del PP de Teresa Mallada por exigir una negociación en exclusiva, por ser el primer partido de la oposición. El presidente del Principado también presumió ante su organización de la gestión realizada frente a la pandemia.

“Sorprendentemente, en positivo, parece que la mayor parte de los grupos ha adoptado una actitud a favor del diálogo. Los ciudadanos nos reclaman que dejemos de lado nuestro interés partidista y nuestras diferencias y seamos capaces de unir nuestros esfuerzos”, declaró Barbón en un comité que se desarrolló de forma telemática. El líder de la FSA indicó que “la extrema derecha se ha desligado de cualquier diálogo, pero hay otra fuerza (en referencia al PP) que sin atreverse a decir eso ha hecho algo que parecería un chiste, decir que o se pacta con ellos o ellos no pactan. Les pido que recapaciten, porque esa actitud es algo infantil: como el que dice ‘o juegas solo conmigo o no juego’. Una organización política seria no puede plantear acuerdos con carácter exclusivo”.

Barbón señaló que el objetivo de la FSA pasa por “liderar el carácter transversal de los acuerdos. Que todo el mundo se sienta parte de los presupuestos y de la hoja de ruta para la captación de los fondos europeos. Por eso a este partido que adopta ese camino infantil le digo que no está ahora el horno para bollos, que en una situación tan seria y dramática, con tanta gente muriendo, necesitamos desterrar esas tensiones”.

La gestión de la pandemia llevada a cabo en Asturias también formó parte de la intervención del secretario general de los socialistas asturianos. Aseguró que el Principado se caracterizó por “la anticipación, al tomar decisiones antes que en otras partes; transparencia porque nunca ocultamos la realidad ni quisimos maquillar los resultados, y escuchamos siempre a los que saben algo más de un desconocido como el coronavirus”. Barbón insistió en que “si hablamos de prioridades, la fundamental es la salud: controlar mejor la salud es el camino para reanimar la economía”.

Presupuestos del Estado

El presidente autonómico destacó que los Presupuestos Generales del Estado del próximo año “suponen la culminación de la Variante de Pajares y en el plan de cercanías por fin llegamos a ver números reales para inversión”. Asimismo celebró que en el proyecto de ley presentado esta semana por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados, “hay una clara vocación de dar viabilidad a Hunosa cuando en 2018, con el Gobierno de Rajoy, ya se había enviado a Europa el plan de cierre”.