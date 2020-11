Pasó en la primera ola y ha vuelto a pasar en la segunda. Los profesionales de la medicina, los que viven en primera persona la realidad de lo que está sucediendo son los que alertan de las consecuencias que está teniendo en la población general la actitud de los más irresponsables que se saltan las medidas de contención del coronavirus. En esta ocasión ha sido el audio enviado a un grupo de amigos de un residente de medicina del Hospital Universitario Central de Asturias el que ha levantado la polémica. El propio joven reconoce en el mensaje que ha corrido como la pólvora por las redes sociales que la situación es crítica y que “quiero asustaros”.

“Normalmente no quiero decir nada pero esto es para asustaros. La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro. No sé como fue lo de Madrid pero se parece a lo que estamos viviendo en el HUCA. Mis adjuntos dicen que nunca han visto nada así. Me queda una cama para llenar la UCI entera del hospital”, señala el joven. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) informó ayer de que las unidades de cuidados intensivos estaban ya casi al 40 por ciento de ocupación. Un 30 por ciento con pacientes COVID. La pandemia ha obligado a habilitar nuevos espacios. Pero no es algo exclusivo del HUCA. En Cabueñes ayer tuvieron que desviar más de una veintena de pacientes al Hospital Vital Álvarez Buylla y al San Agustín de Avilés.

“Esto es una barbaridad”, relata el joven haciendo hincapié en que “lo que más asusta es que esta vez son muchos más y es gente joven, he ingresado gente con treinta y pico años”. “El factor de riesgo fundamental es la obesidad”, sentencia. “La gente en la calle no es consciente, tener cuidado, cuidar mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais, estamos trabajando angustiados, no damos abasto”.