Las autoridades sanitarias asturianas están preparando un nuevo confinamiento. Desde el SESPA y desde el gobierno regional son conscientes de que si los datos no mejoran van a tener que tomarse medidas más drásticas que las que imperan ahora mismo (como la fase 2 modificada aprobada hace días). Tal y como avanzó esta mañana LA NUEVA ESPAÑA el Principado está, de hecho, pendiente de un nuevo confinamiento pero esta decisión ni está tomada ni se puede llevar a cabo con la legislación actual.

De ahí que el mensaje que a lo largo de la mañana de hoy está corriendo por los móviles de toda Asturias no se corresponda con la realidad. En la cadena de Whatsapp se dice literalmente: "El jueves confinamiento domiciliario en Asturias durante al menos quince días prorrogables , o sea un mes mínimo. Ya se lo dijeron a los Alcaldes", se puede leer. Lo cierto es que nadie niega que pueda ser el jueves. O el martes. Pero la decisión aún no está tomada.

Asturias vive pendiente de las cifras de contagio por covid-19 y de si el constante y vertiginoso incremento diario provocará un confinamiento domiciliario similar al de la pasada primavera. Pero no es tan fácil. Según los juristas, para poder aplicarlo es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe un nuevo decreto de alarma sanitaria que incluya esa posibilidad, porque en el actual no se contempla. De ahí que el Ejecutivo asturiano, como el resto de comunidades autónomas, espera a la evolución de los datos durante la próxima semana y a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para saber si será posible o no volver a confinar en casa. En el centro de la diana figura Gijón, la mayor urbe de Asturias y con unos 1.500 casos en los últimos 14 días, de los que casi el millar corresponden a la última semana.