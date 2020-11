Asturias registra un notable descenso en los datos de contagios comunicados hoy por la Consejería de Salud. Tras varios días de fuertes incrementos y con cifras por encima de los 400 casos, en las últimas 24 horas se han detectado 282 nuevos casos en la región. En el día de ayer se contabilizaron 60 hospitalizaciones en planta, a las que hay que sumar 13 en UCI. También se registraron 10 fallecimientos: cinco mujeres de 87, 89, 90 92 y 95 años y otros cinco varones de 84, 86, 88, 91 y 92 años. Tres de ellos tenían su domicilio en un centro residencial de personas mayores. El número de altas hospitalarias se situó en 26.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó 4.578 pruebas PCR y la tasa de positividad se situó en el 6,15%. En total, actualmente hay 534 pacientes hospitalizados entre confirmados y sospechosos. Además, otras 92 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El Principado "está viviendo una situación crítica con el incremento de los indicadores de uso de los servicios asistenciales que ha hecho que Asturias haya pasado del nivel de alerta 3 al 4. La presión asistencial existente en algunos hospitales exige la necesidad de poner en marcha nuevas medidas de contención", aseguran desde el Sespa. "Por ello, las autoridades sanitarias están trabajando en la definición de nuevas decisiones que serán consensuadas con el Ministerio de Sanidad y el comité de crisis de Asturias. Estarán orientadas a intensificar la disminución de la movilidad y de la interacción personal para evitar el aumento de casos que conllevan una repercusión en el sistema sanitario. Estas medidas se podrán en marcha con la mayor rapidez posible", añaden.

La región, pendiente de un posible confinamiento

Asturias vive pendiente de las cifras de contagio por covid-19 y de si el constante y vertiginoso incremento diario provocará un confinamiento domiciliario similar al de la pasada primavera. Pero no es tan fácil. Según los juristas, para poder aplicarlo es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe un nuevo decreto de alarma sanitaria que incluya esa posibilidad, porque en el actual no se contempla. De ahí que el Ejecutivo asturiano, como el resto de comunidades autónomas, espera a la evolución de los datos durante la próxima semana y a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para saber si será posible o no volver a confinar en casa. En el centro de la diana figura Gijón, la mayor urbe de Asturias y con unos 1.500 casos en los últimos 14 días, de los que casi el millar corresponden a la última semana.