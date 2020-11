“Los niños nos han dado una lección de vida y de lucha”

Rocío Herrero es maestra de 4 años en el colegio Gaspar Melchor de Jovellanos de Gijón, el mayor de Asturias de la red pública, con 640 alumnos. “Los niños necesitan que les abroches el pantalón, que les ates los cordones, que les pongas la chaqueta para bajar al patio... Y lo haces. Luego te lavas las manos. Pero no hay que perder de vista que son críos de Infantil, eso no ha cambiado”, reflexiona. En esta idea profundiza también Leti González, profesora de 5 años en el colegio Montedeva de Gijón: “El contacto es imprescindible en estas edades. Yo no puedo rechazar el abrazo de un niño. Para eso están luego otras medidas: cada vez que tocamos, nos lavamos las manos”. En la misma línea, Nadia Martínez, coordinadora de Infantil en el colegio La Ería de Oviedo, opina que el contacto es “un riesgo intrínseco a la profesión”. “Viene un niño a darme un abrazo y yo personalmente no me aparto”, sostiene.

En Infantil la mascarilla es obligatoria para las maestras –llevan FFP2–, pero no para los alumnos, aunque en la mayoría de los centros imponen su uso en todos los espacios que no sea el aula. ¿Y cómo suplen las docentes la merma de comunicación no verbal? Por ejemplo, “modulando mucho la voz en los cuentacuentos”, dice María Corral, del curso de 4 años del Montedeva; “aprovechando las herramientas digitales”, apunta Paloma Barutell, maestra de 5 años del colegio Nicanor Piñole; o utilizando “pantallas”, comenta Miriam Menéndez, de 3 años del Montedeva. En estos últimos casos, las maestras se colocan a mayor distancia de los pequeños para minimizar el riesgo de contagio. “La boca no te la ven. El otro día les estaba enseñando a vocalizar la letra ‘f’ y me di cuenta de que, claro, por mucho que me esforzase no me veían”, señala Rocío Herrero, del Jovellanos.

La mascarilla, coinciden las profesionales, es un obstáculo incómodo –“estamos fritas”– que limita la comunicación y que les obliga a alzar la voz. “Ahora seguimos haciéndolo, pero es que al principio quedábamos afónicas”, indica Leti González. “Para comunicarnos es difícil y tenemos que forzar muchísimo la voz. Te miran y media cara no la ven; les cuesta más entenderte”, añade Nadia Martínez.

Con respecto al cumplimiento de las normas para combatir el virus, las maestras lo tienen claro: los niños “son un ejemplo”. “Tienen un poder de adaptación tremendo. Lo toman como algo natural. Se lavan las manos nada más llegar de casa con gel hidroalcohólico con una canción. Y para lavarse con agua y jabón tienen que ir de dos en dos y se organizan perfectamente. ¿Que en otras partes es triste? Pues sí, porque ya no pueden jugar todos con todos como antes”, expresa Rocío Herrero. Y es que las clases de Infantil son grupos burbuja, que no pueden entrar en contacto con el resto.

“Lo normal en estas etapas es que todas las aulas hiciésemos actividades juntas. Así que es un cole completamente diferente. Pero los pequeños se han adaptado maravillosamente bien a todo”, señala María Corral. Lo mismo afirma Nadia Martínez: “Están bastante concienciados en no tocar, en no compartir, pero les choca porque siempre se les ha dicho lo contrario. Ellos nos dan lecciones a diario”. Los escolares de 3 años parten con ventaja en la era covid, según Miriam Menéndez, ya que “no han tenido que adaptarse, han llegado ya con estas normas impuestas”. Lo que le lleva a pensar a Paloma Barutell que “quizá no lleguen a acordarse de cómo era la vida antes de la pandemia”.

Esta maestra del Nicanor Piñole cuenta que llegó a las aulas con “miedo”, pero que ese temor se le quitó con el paso de los días gracias a los niños. “Nos han dado una lección de lucha, de ánimo y de ver que hay futuro. Están felices con todo”, opina. Leti González sostiene exactamente lo mismo: “Al principio teníamos mucho miedo y pensábamos que íbamos a tener que hacer frente a un periodo de lloros. Pero sucedió al contrario; llegaron con una sonrisa enorme, sin una lágrima... Es tanta la gana que tienen de recuperar su vida que hasta se les hace corto el tiempo en el cole”.