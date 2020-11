Fin de semana de zozobra en el HUCA: crónica de los días más difíciles del hospital más importante de Asturias

Que la pandemia de covid-19 apretaba resultaba indudable. Que la cosa ya estaba peor que en la pasada primavera, también. Ya en la mañana del viernes, en una reunión masiva celebrada en el salón de actos del complejo sanitario ovetense, se había expuesto la situación a todo miembro de la plantilla que quisiera escucharla. Sin paños calientes.

–¿Qué han dicho?

–Que estamos jodidos y que vamos a estarlo más en las dos próximas semanas –era la idea que venían a transmitirse entre sí los profesionales del HUCA.

Avanzaba la tarde del viernes. Por delante, tres días festivos, que implican menos plantilla. Más miedo. Por una parte, se preparaban nuevas plantas para infectados. Por otra, cobraba cuerpo el temor a que los espacios para pacientes críticos se quedaran escasos. En las UCI de Asturias había por la mañana 74 pacientes con covid, 7 más que la víspera, a los que había que sumar una cifra sin determinar sin coronavirus, pues el resto de las patologías habituales (infartos, ictus...) siguen su curso como si tal cosa, y también originan dolor y muerte.

La situación era preocupante. Algunos profesionales se fueron a casa y pusieron sus teléfonos a cargar. Habría noticias.

Los peores presagios empezaron a llegar por la noche:

–Chavales, estoy de guardia en la UCI (...) No quiero asustar a la gente, pero esto es para asustar...

Así arranca un audio que se hizo viral en las 24 horas siguientes. Miles de asturianos recibieron en sus móviles la grabación de un médico residente (en fase de formación) de la UCI del HUCA en la que daba cuenta a un grupo de compañeros de lo que estaba sucediendo.

A la voz de “solo te lo paso a ti, no lo difundas”, terminó en millares de oídos que, de golpe, se daban cuenta del cariz que estaba tomando la pandemia en una comunidad autónoma que en la primera oleada había sido golpeada por el coronavirus de forma muy benigna (aunque no faltaron momentos de preocupación).

–La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro. No sé cómo fue lo de Madrid en su momento, pero creo que es parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en el HUCA. Mis adjuntos [médicos senior] dicen que no han visto nada así en la vida.

El relato del joven médico ponía los pelos de punta. Alertaba, por ejemplo, de que “lo que más asusta es que esta vez es gente joven, muy joven”: una cifra apreciable de contagiados menores de 40 años con la obesidad como principal factor de riesgo (también la hipertensión). Dotada de la viveza del directo, la narración contenía datos muy exactos y otros que, a juicio de los conocedores de la situación consultados por LA NUEVA ESPAÑA, merecen algunos matices.

La narración del audio que se hizo viral contenía datos verdaderos y otros que hay que matizar

Por ejemplo, establecer una comparativa con el marzo y abril madrileños puede ser correcto en cuanto al elevado ritmo de afluencia de enfermos al área de cuidados intensivos. En 48 horas, del viernes al domingo, el balance fue aterrador: 16 ingresos y 4 altas. Una marcha insostenible si se prolongara durante varios días. Sin embargo, hablar de aquel Madrid sanitario implica aludir a un caos considerable, y en el HUCA no puede hablarse de caos porque las pautas organizativas son bien conocidas y están ejecutándose con notable rigor. Muy distinto es lo que está sucediendo en el hospital gijonés de Cabueñes, donde hace ya tres semanas que la presión asistencial está desbordando las capacidades del recinto sanitario y donde se han adoptado decisiones que buena parte de la plantilla considera muy desacertadas. En el HUCA está muy extendido este diagnóstico:

–El caos de Cabueñes nos está arrollando.

El audio del joven médico viajaba de móvil en móvil y, en paralelo, las camas de la UCI del hospital ovetense iban llenándose. Muy pronto fue necesario enviar enfermos de covid a la unidad de Reanimación, llevada por anestesistas y empleada de ordinario para pacientes que salen del quirófano. En la primera oleada había albergado pacientes críticos sin covid, para dejar toda la UCI polivalente a los infectados. En esta ocasión, ha sido necesario emplearla. También están empezando a usarse las 25 camas de la UCI montada la pasada primavera en un vestuario de la zona de docencia. Y ahora se instalará otra zona de críticos de unas 30 camas en el gimnasio de Rehabilitación.

Si el viernes por la mañana había 74 pacientes en las UCI de los hospitales públicos de Asturias, ayer eran 92. Y buena parte de este incremento ha tenido que absorberlo el HUCA.

Dicho de otro modo, la épica narración del joven médico del HUCA fue acertada en lo esencial. Algunos compañeros suyos temen que, al haber alcanzado una repercusión jamás imaginada, pueda ser objeto de una sanción. Lo cierto es que lo que era un audio dirigido a un grupo de colegas ha mostrado una eficacia comunicativa superior a la de todas las autoridades sanitarias. Sin desvelar dato confidencial alguno, ha hecho comprender a muchas personas la gravedad de la situación epidemiológica en esta transición de octubre a noviembre. Y, por añadidura, ha permitido que la sociedad conozca la zozobra que están viviendo en esta pandemia muchos de nuestros profesionales sanitarios.