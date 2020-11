El Gobierno del Principado de Asturias ha decretado este lunes el cierre de toda la actividad económica no esencial de la región, entre ella la hostelería. Pero no todos los bares tendrán que cerrar. Como ya ocurriera durante el primer confinamiento los que sirvan comida para llevar pueden seguir funcionando. Es decir, no se puede consumir ni en barra ni en mesa ni tan siquiera en terraza pero sí que se puede llevar la comida a cas.

Así lo ha decidido el comité de seguimiento de la Covid-19 reunido esta mañana con una resolución que se publicará mañana y que entrará en vigor el miércoles.

Estos son los comercios que pueden seguir abiertos: