El contexto del repunte en Gijón, socioeconómico: más obreros y más desigualdades

Lo que está claro es que la evolución de Gijón se sale de cualquier escenario previsto. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, actualizó ayer las tasas de contagio de las tres ciudades más pobladas de Asturias. Según la incidencia acumulada de los últimos 14 días y por cada 100.000 habitantes, la tasa media regional es de 421 casos. Avilés tiene 387 y Oviedo, 243, pero Gijón suma 756. Desde Salud detallan este balance: “La semana pasada hubo días en los que veíamos que Gijón sumaba casi el 70% de los casos. Una barbaridad. Y miras los datos de población y algo no te cuadra, porque incluso a primeros de octubre todavía parecía que el repunte iba más o menos acorde con el número de habitantes. Así funcionó la primera ola”. Poner el foco en el ámbito socioeconómico surge casi por descarte. “El turismo podría haber provocado problemas hasta la primera quincena de septiembre, pero no después. Tiene que haber alguna diferencia entre territorios, y de primeras la hipótesis que se te ocurre es que en Oviedo no hay tantos barrios obreros como en Gijón. La configuración de las dos ciudades es distinta”, completan las mismas fuentes, que achacan a la gentrificación (proceso mediante el cual la población original de un barrio es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor) y la movilidad que Avilés, también ciudad obrera, no presenta tasas tan altas.

Héctor Colunga, de la fundación Mar de Niebla, tampoco se atreve a citar el factor socioeconómico como foco del repunte, pero sí aclara que “Gijón tiene menos factores de protección.Las situaciones de riesgo están ahí y apuntan a factores intrafamiliares y laborales precarios. Hay más desigualdades. No se puede afirmar que sea el único motivo, pero sí que partíamos con desventaja. El sesgo es distinto en Oviedo”, apunta.

Sin embargo, expertos en virología, como Mauricio Telenti, siguen creyendo que “lo social”, aunque potenciado por lo laboral, tiene “más sentido”. “Ninguna gran empresa ha tenido brotes preocupantes, Salud siempre ha dicho que el gran riesgo está en reuniones de familiares y amigos porque ahí nos relajamos. En Gijón es verdad que porcentualmente se trabaja más y más manualmente, pero el foco no creo que sea el trabajo en sí”, razona, aunque añade: “Otra cosa es que para ir a ese trabajo tengas que compartir coche con cuatro o subirte a autobuses todos los días”. También cree que la saturación a nivel sanitario “pudo provocar retrasos muy puntuales a la hora de dar diagnósticos que acabasen multiplicando la expansión” del virus.

En cualquier caso, el riesgo en Gijón se ha trasladado ya a la población más vulnerable: los mayores de 65 años. Cofiño detalló ayer que las tasas de incidencia en este grupo son de 281 casos en Avilés, de 229 en Oviedo y de 568 en Gijón. “Y el nivel del Ministerio de Sanidad para hablar de riesgo muy alto es pasar de los 150”, recordó.