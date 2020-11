Los docentes reducirán su presencia en los colegios, que seguirán abiertos

A diferencia de la Universidad, los colegios e institutos no sufrirán cambios. Es decir, se mantendrán las clases presenciales, al considerarlos el Principado un “elemento clave”. La Consejería de Educación, no obstante, está a punto de publicar una propuesta, que se encuentra en fase de negociación y que limitará la presencia del profesorado en los centros. Básicamente significará que los docentes solo podrán permanecer en los colegios para dar clases y hacer guardias. El resto de actividades, como la formación telemática o las reuniones de departamento, tendrán que hacerlas desde casa. Esto no generará cambios en los horarios ni en la actividad lectiva. A pesar de las nuevas restricciones de Asturias, el comedor, el transporte y las actividades extraescolares seguirán funcionando.