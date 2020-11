“Este es un golpe durísimo para el sector”, advierten los profesionales del arte

“Es un golpe durísimo para las galerías y los artistas, y crea incertidumbre ahora que viene la campaña de Navidad, uno de los momentos en los que más se vende y con la que nos mantenemos el resto del año. La gente tiene miedo y el dinero lo guarda para lo esencial”, comentaba ayer la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, Guillermina Caicoya, al poco de saberse la decisión del Ejecutivo asturiano. “Es un frenazo total. La gente nos ha eliminado de su recorrido, cambió el espíritu y nos sacaron de sus vidas”, añade. Y, con ese panorama, Caicoya explica que las galerías que tengan que hacer frente a una renta alta o a gastos elevados tendrán complicado aguantar.

La presidenta de la Asociación de Artes Visuales del Principado, Consuelo Vallina, comenta que “el mundo del arte y los artistas visuales siempre han sido un sector precarizado, y con el covid-19 y sus sucesivas medidas cada vez más”. “Para la maltrecha economía de los creadores y para la salud mental de la mayoría de los ciudadanos se podría tener en cuenta si, de verdad, en museos, galerías y otros espacios culturales existe riesgo de contagio, o si es en otros espacios donde se producen, y podrían mantenerse las actividades relacionadas con la cultura como prioritarios”, argumenta.

Marta Fermín preside la Asociación de Galerías de Arte de Oviedo y tiene entre manos la organización de la feria de grabado “Alma gráfica”, la semana que viene en Oviedo. “Tendremos que pasar a una versión online pero hay momentos, cuando la salud está en riesgo, en los que no nos debe temblar la mano a la hora de tomar decisiones”, admite. De todos modos, afirma que “nuestros negocios no son focos de contagio”. Fermín dejó de dar clases en su taller hace tres semanas; a muchas de ellas asistían personas mayores, que son población de riesgo. “Imagino que se esté trabajando en un plan estratégico de reflote, porque no sé cuantas empresas lo van a poder soportar. Esto es un año de cierre, y Asturias, siendo una región puntera en cultura, se va a quedar a la cola”.

La Ópera de Oviedo mantenía ayer los ensayos del título que se estrena la semana que viene, “Madama Butterfly”, a la espera de la publicación del decreto con las nuevas restricciones.