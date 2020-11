“Necesitamos ayudas directas, solo los ERTE no valen”, claman los empresarios

Los hosteleros y comerciantes asturianos están “perplejos”, creen que el Principado les “penaliza” con el cierre y echan en falta lo más importante: ayudas económicas. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade), a través de su presidente, Belarmino Feito, defendió ayer que medidas como los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) “no son suficientes en este momento”. “Es necesario pensar en nuevas ayudas a las empresas, puesto que las nuevas restricciones pueden suponer otro duro golpe para muchas actividades y la puntilla para negocios que ya fueron castigados en la anterior ola del virus”, manifestó Feito. La patronal de la hostelería y el turismo de Asturias, Otea, pedirá hoy, en una reunión con el Principado, ayudas directas para sufragar el alquiler u otros gastos permanentes, y eliminar el pago del IBI.

El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, afirmó que los empresarios están “de acuerdo con todas las medidas sanitarias, por muy duras que sean”, pero afean al Gobierno de Adrián Barbón que no haya puesto encima de la mesa las soluciones para el sector. “No tiene sentido hablar de cierres sin tener pactadas antes las medidas económicas”, remarcó Almeida, que considera, por tanto, que la reunión de hoy, a la una del mediodía, llega “tarde”. “Si se pudo rescatar la banca con millones y millones, ¿por qué no se puede rescatar la hostelería?”, se preguntó el representante de los hosteleros y empresarios turísticos.

La patronal es consciente de que las medidas económicas que demandan son de carácter nacional, pero, recuerdan, que “a alguien se las tienen que pedir”. En este caso, al Principado. “Entendemos que con este cierre perdemos todos. Pero una cosa es perder algo y otra diferente es que haya 45.000 familias abocadas a perder todo su patrimonio”, avisó José Luis Álvarez Almeida. ¿Y si el Gobierno no diese respuesta a sus peticiones? “Entonces cerrarán el 30% de los negocios. La situación va a ser muy dura”, contestó tajante. Además de apoyo económico, Otea pide hacer un “duro análisis” de la situación. “No puede ser que la hostelería sea siempre de las más afectada. Llevamos meses de restricciones y ahora el cierre. Los empresarios ya no tienen fuerzas. Muchos lo están pasando muy mal, como los del ocio nocturno, que llevan tres meses cerrados y todavía no han recibido ayudas”, remató.

El presidente de Fade, Belarmino Feito, incidió en este mismo mensaje: “Los empresarios y las empresas de la región han demostrado a las claras estar sensibilizados y comprometidos en la lucha contra esta pandemia, sin embargo, no hay ni una sola referencia a la eficaz labor que los servicios de prevención de las empresas están realizando, y a los autónomos a título individual en sus negocios, poniendo a disposición de clientes y proveedores protocolos y productos de prevención”. Feito hizo una “especial mención al transporte, el sector de la alimentación, los servicios sanitarios, los de cuidados a personas mayores, farmacias y otros que, arriesgando su propio bienestar, mantienen servicios y actividad”. La Fade solicitó al Gobierno que “permita dar continuidad a toda la actividad económica posible” y confió en que las nuevas limitaciones “no se alarguen más allá de los quince días anunciados”.

Volviendo a los bares y restaurantes, uno de los sectores más castigados de esta pandemia, David Sampedro, al frente de la plataforma Hostelería con Conciencia, que se manifiesta hoy en Gijón, aseguró que “si tan mal está la situación, lo mejor es cerrar”. Eso sí, “ahora es cuando nos tienen que echar un cable”, avisó. “Con las restricciones que teníamos, había gente que estaba perdiendo dinero. Así que en esa situación es mejor cerrar, pero nos tienen que cortar todos los pagos”. Justo lo que hoy defenderán Fade y Otea ante el Principado. No solo está el alquiler, también los impuestos o algo tan simple como la suscripción a las plataformas de fútbol para los partidos por televisión. Si no les exoneran de todos los pagos existentes mientras estén cerrados, “es inasumible”, enfatiza Sampedro. “No nos pueden dejar caer”, claman los hosteleros gijoneses, que ayer se concentraron en las inmediaciones del “solarón” con pancartas bajo el lema “Que nadie se quede atrás”.

En Avilés, la conversación de los camareros de la Cantina de la Renfe giró ayer en torno a quién se llevaría los “huesitos” para que no caducasen en el olvido del almacén. “Nos vemos. No sé cuándo, pero nos vemos”, se despedía Mónica Álvarez, con un deje de ironía, de sus clientes habituales al acabar su turno. Su rostro “enmascarillado” tenía una mueca: de decepción. El mismo sentimiento lo tiene Miguel Alonso de Dios, propietario de una pulpería en Corvera. Su idea es destinar el “sobrante” a la Cocina Económica, porque ya está pagado y tampoco están “para derrochar”. “¿Qué será de nosotros? Yo reabrí en junio sin miedo, pero el invierno no es lo mismo”, plantea Isabel Alonso, de “La tenada” (Illas). El negocio lleva activo 39 años y no sabe si cumplirá cuarenta. De manera previsora y provisional, bajaron la persiana el domingo. Con las restricciones, a sus puertas no llegaban clientes. Dio vacaciones a sus empleados “y a ver si la cosa mejoraba”. Todo lo contrario; “de mal en peor”, afirma.

Por su parte, los empresarios del sector comercial están “perplejos”. Esta fue la palabra que utilizó ayer Carmen Moreno, de la Unión de Comerciantes de Asturias, después de conocer las nuevas medidas del Principado. Aunque están a la espera de lo que se concrete en el BOPA, critican que en la modificación del estado de alarma para volver a una Fase 1 “no se tenga en cuenta qué fase permitía abrir al comercio minorista con un pequeño aforo”. “Hemos cumplido todas las medidas de seguridad, no ha habido problemas, pero pese a todo nos están penalizando”, lamenta Carmen Moreno. “No queremos pensar que cerrar toda la actividad no esencial venga determinado por diferentes presiones”, reflexiona.

Desde la Unión de Comerciantes mantienen, pese al anuncio, dos dudas. Por un lado, se preguntan “qué ocurrirá si el Ministerio de Sanidad no admite la modificación que solicita el Principado” y, en segundo lugar, que “por qué se incluye ahora como esencial a las peluquerías cuando la otra vez se excluyó”. “Estamos de acuerdo en que cuidar la salud es lo primero, pero cuando se toman medidas económicas como esta se tiene que ir con un lápiz muy fino, y aquí no lo ha habido”, concluye Carmen Moreno.

En la capital asturiana, el presidente de la asociación Comercio de Oviedo, Nacho del Río, insta a las administraciones a aclararse. “Han desconcertado a todo el mundo y trasladado una gran sensación de inseguridad”, apunta, advirtiendo que un cierre de larga duración sin las ayudas correctas puede suponer la ruina para el sector. “La gran mayoría de negocios cerrarían sin apoyos”, señala, lamentando el hecho de que haya tenido que salir el Gobierno Central a desdecir al Principado por sus intenciones de un confinamiento domiciliario. “Deberían de consensuar las cosas antes de decir nada”, sostiene el propietario de una tienda de moda.

Desde la Unión de comerciantes de Avilés y Comarca se solidarizan con la hostelería y el pequeño comercio. “Facilitaremos, dentro de lo posible, los trámites y ayudas a solicitar”, afirma José Antonio Álvarez, gerente de la entidad avilesina. De hecho, Rafael Bonilla, su representante en el sector hostelero, participó el pasado miércoles en las movilizaciones.