El gobierno del Principado ha hecho público un documento con preguntas y respuestas sobre el Estado de Alarma y las restricciones que recogemos a continuación.

¿Hasta cuándo estará Asturias cerrada perimetralmente?

Hasta que así lo acuerde, a la luz de los datos epidemiológicos el Presidente, en virtud de Decreto. En todo caso, la limitación de entrada y salida del territorio autonómico, si no lo hace

antes, finalizará con el fin del estado de alarma.

¿Qué pasa con los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés?

Los cierres estarán inicialmente previstos hasta las 24 horas del día 7 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva. La competencia para prorrogar recae en el Presidente, en virtud de Decreto, dictado a propuesta del Consejero de Salud.

¿Cuáles son las causas justificadas para entrar y salir de zonas “confinadas” y como se acreditan? ¿Quién debe de acreditarlas?

Son causas justificadas las siguientes:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Entrenamientos y competiciones en actividad deportiva federada.

Actos de recolección en huertos por sus propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos.

Adquisición de alimentos o productos de primera necesidad por quienes tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro concejo, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes con los municipios restringidos

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. La causa que se alegue para entrar o salir en perímetros restringidos ha de poder demostrarse, correspondiendo al particular la carga de la prueba.

No existe una dispensa o salvoconducto presidencial o gubernativo. La concurrencia de causa justificada debe de acreditarse con documentos oficiales y hábiles en derecho que dependerán del motivo de desplazamiento y la causa que se alegue. Además, la concurrencia de causa de excepción es personal, por lo que concurriendo en uno no necesariamente concurre en otra persona acompañante, aun siendo convivientes.

Son ejemplos de documentación acreditativa: el certificado de empresa con identificación de trabajador, horario habitual y vehículo, en el caso de motivo laboral o profesional; la cita médica, en el caso de asistencia un centro sanitario o DNI, pasaporte o certificado de empadronamiento, en el caso de residencia habitual.

El particular es responsable de la certeza de los datos que afirma y del contenido de la documentación acreditativa.

Una vez dentro de una zona restringida, ¿puedo permanecer en ella?

No. Solo se puede permanecer en una zona con restricciones de entrada y salida mientras lo permita la actividad que nos habilita a entrar y salir. Por ejemplo, si voy al médico a Gijón desde otro municipio, a la salida de la consulta he de regresar sin que pueda permanecer en el municipio, por ejemplo, para ir a ver a familia o amigos.

¿Qué horario se ha establecido para limitar la movilidad nocturna? ¿Qué excepciones hay?

Desde el 4 de noviembre el denominado “toque de queda” estará operativo entre las 22,00 horas y las 06,00 horas.

Las excepciones son las siguientes:

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades

previstas en este apartado.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

La acreditación, al igual que en el caso anterior, es personal y corresponde al particular que la afirma poder demostrarla con documentos hábiles en el tráfico jurídico.

¿Puedo pasear a mi mascota en horario nocturno limitado?

No, salvo que por alguno de los motivos que referíamos en apartado anterior (por ejemplo, por motivos de trabajo o por asistencia a un centro sanitario) no hayas podido hacerlo en el horario no sujeto a restricción de movilidad.

¿Hasta cuándo estaremos así?

La limitación nocturna de movilidad estará vigente durante todo el estado de alarma sin que el Presidente, por contra de lo que sucede con limitaciones territoriales de

movilidad, pueda darlo por finalizado. Únicamente podrán establecerse variaciones horarias en la franja de inicio (de 22,00 horas a 00,00 horas) y en la franja final (de 05,00 a 07,00 horas).

¿Qué cierres ha acordado la autoridad sanitaria en fecha 3 noviembre?

La autoridad sanitaria, en virtud de Resolución de 3 de noviembre de medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha dispuesto la suspensión de actividad, sin perjuicio de las excepciones, de:

Comercio minorista

Centros comerciales y grandes superficies

Enseñanza presencial universitaria

Celebración presencial de presencial de encuentros, reuniones de negocios, reuniones profesionales, seminarios, reuniones de comunidades de propietarios y eventos similares.

Espectáculos públicos y actividades recreativas

Hostelería y restauración

Empresas y agentes del sector turístico

Instalaciones deportivas

De juego o azar

¿Por cuánto tiempo?

Las medidas del 3 de noviembre estarán vigentes desde las 00.00 horas del 4 de noviembre de 2020, durante un plazo de quince días naturales, hasta las 24 horas del día 18 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.

¿Qué excepciones se prevén?

En el ámbito de comercio minorista:

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,

establecimientos farmacéuticos,

centros, establecimientos y servicios sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios,

parafarmacia,

centros o clínicas veterinarias,

mercados ganaderos,

ópticas y productos ortopédicos,

productos higiénicos,

servicios profesionales y financieros,

prensa, librería y papelería, floristería,

combustible, talleres mecánicos,

servicios de reparación y material de construcción, ferreterías,

estaciones de inspección técnica de vehículos,

estancos,

equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,

alimentos para animales de compañía,

comercio por internet, telefónico o correspondencia,

servicios de entrega a domicilio,

tintorerías, lavanderías y

el ejercicio profesional de la actividad de peluquería y de centros de estética,

mercadillos respecto a bienes o servicios relacionados con anterioridad

En el ámbito de centros comerciales y grandes superficies, la suspensión no alcanza a espacios dedicados a alguna de las actividades mencionadas en el número anterior. En el ámbito universitario, la suspensión de presencialidad no alcanza a las actividades que por su naturaleza únicamente quedan desarrollarse de forma presencial (por ejemplo, unas prácticas de laboratorio) así como a aquellos servicios que tengan la consideración de esenciales

En el ámbito de hostelería y restauración, se permite la preparación de comida, entrega en el local y reparto a domicilio. En el ámbito de sector turístico, se exceptúan de la suspensión las actividades turísticas de alojamiento que sean declaradas esenciales en virtud de Resolución de la titular de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, así como los servicios de restauración que se desarrollen en el marco de las mismas y los que sean indispensables en las áreas de servicio de carretera por ser esenciales para los trabajadores del sector del transporte

¿Pueden funcionar los despachos profesionales, las asesorías y las entidades bancarias?

Sí, aplicando las respectivas medidas de higiene, prevención, limpieza y desinfección, así como las de distancia, uso de mascarilla y resto de disposiciones de la autoridad sanitaria

Si una actividad no se nombra, ¿está abierta o debe de suspender su actividad?

Las limitaciones o suspensiones han de interpretarse de forma restrictiva. Si la actividad pertenece a una categoría en la que se acuerda suspensión, queda suspendida. Por ejemplo, la actividad de comercio minorista se suspende salvo en el caso de las excepciones previstas expresamente.

Sin embargo, las actividades o grupos de actividades no nombradas no quedan afectadas por suspensión alguna.

¿Qué pasa con la enseñanza no reglada? ¿y una autoescuela? ¿y una escuela de danza?

La autoridad sanitaria no ha suspendido la enseñanza no reglada. Así pueden seguir funcionando con las respectivas medidas de higiene, prevención,

limpieza y desinfección, así como las de distancia, uso de mascarilla y resto de disposiciones de la autoridad sanitaria, las academias, las autoescuelas o los centros en los que se imparten enseñanzas artísticas.

¿Qué pasa con las competiciones deportivas?

Se exceptúa de la suspensión el uso de recintos, establecimientos e instalaciones deportivas exclusivamente para el desarrollo de entrenamientos y competiciones nacionales de carácter profesional, y de aquellas otras ligas regulares nacionales no profesionales, así como el uso de recintos, establecimientos e instalaciones deportivas exclusivamente, para el desarrollo de entrenamientos de los deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.

¿Puede haber público en eventos deportivos nacionales autorizados?

La celebración de estos eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse sin público.

¿Qué pasa con el deporte base?

Se suspenden los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en su vertiente de entrenamiento, quedando circunscrita la práctica física deportiva sin objetivo competitivo, al conjunto de niños, niñas y jóvenes pertenecientes al mismo centro educativo y dentro del ámbito de su organización

¿Qué pasa con el entrenamiento deportivo federado para menores de 16 años?

Queda suspendido. Solo puede realizarse práctica física, sin objetivo competitivo, en el entorno del centro educativo de conformidad con lo señalado en la pregunta anterior. Sí podrían entrenar los deportistas de alto nivel, alto rendimiento y los que compitan a nivel nacional, de forma profesional o no.

¿Pueden realizarse reuniones de comunidades de propietarios?

Se suspenden de forma presencial, debiendo de, en caso de ser necesario, celebrarse por medios telemáticos.

¿Están abiertas las bibliotecas y archivos?

Sí, si bien deben de adoptarse medidas y evitar tener abiertos los espacios de estancia colectiva.

¿Puedo moverme libremente por el territorio de la Comunidad Autónoma?

Sí, salvo por espacios afectados por restricciones de entrada y salida. Actualmente, hay restricciones en Oviedo, Gijón y Avilés.

¿Puedo moverme libremente por territorio nacional?

Actualmente, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han activado restricciones a la entrada y salida, salvo motivos justificados.

¿Qué tipo de actividad social puedo tener?

La actividad fuera de grupo de convivencia es recomendable evitarla. Si la participación es ineludible se limitará a un número máximo de seis personas,

tenga lugar tanto en espacios públicos como en locales privados, excepto en caso de personas convivientes. Se priorizará la utilización y ocupación de espacios al aire libre frente a espacios interiores. En cualquier caso, la recomendación esencial es cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social que no sea considerada fundamental y que pudiera ser postergable.

¿Se puede ir a misa? ¿Y a velatorios o entierros?

Sí, se puede ir a misa, aunque se recomienda personas vulnerables acudir a este tipo de actos religiosos cuando se celebran en espacios cerrados.

Se ha fijado un aforo máximo en los templos de 50%. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, en cada momento, de veinticinco personas en espacios al aire libre o quince personas en espacios interiores, sean o no convivientes. Por lo que se refiere a comitivas para entierros o cremación se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

¿Puedo celebrar una boda, una comunión o un bautizo?

Se recomienda aplazar ceremonias nupciales, comuniones y otras ceremonias religiosas y civiles

¿Si tengo mi residencia en Oviedo puedo ir a dar el pésame a Gijón?

No es causa justificada el desplazamiento desde una zona con restricción de entrada y salida para dar el pésame.

¿Hasta qué hora puedo hacer un pedido a domicilio?

Sin perjuicio del toque de queda, la hora de cierre del servicio de venta de comida en local (para llevar) o de reparto no sufre variación respecto a las últimas regulaciones. En consecuencia, el reparto a domicilio puede realizarse hasta la 01,00 de la madrugada, si bien desde las 22,00 no puede salirse a recoger pedidos en el local.

¿Pueden sancionarme por no cumplir lo estipulado?

Sí, si se incumplen las cuestiones imperativas.