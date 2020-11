El “no” se presuponía

Adrián Barbón compareció ayer públicamente para anunciar que solicitaría al Ministerio de Sanidad el confinamiento de los asturianos con grandes indicios de que el ministro de Sanidad, el también socialista Salvador Illa, se opondría. Sin embargo, el Gobierno regional cree que no podía dejar de reclamarlo. Con varios países tomando medidas drásticas para limitar la movilidad de sus ciudadanos y ante la opinión unánime de los epidemiólogos de que recluir a la gente en sus casas es la única manera de atajar de forma severa los contagios, fuentes del Ejecutivo consideran que no poner la medida sobre la mesa habría resultado poco comprensible. Barbón no busca reforzar una posición de discrepancia con el Ministerio (aunque ya hubo antecedentes: recuérdese cuando el Principado planteó con los primeros casos de contagios en colegios el cierre de todas las aulas y tuvo que rectificar poco antes de una rueda de prensa para limitarlo a los centros afectados por indicación de Sanidad). En cualquier caso, se evidencian dos criterios distintos para gestionar la actual situación.