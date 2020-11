La Universidad, que será online, pide hacer prácticas y pruebas presenciales

El Rectorado de Santiago García Granda llevaba en contacto con el Principado desde el viernes, por lo que la obligación de teletrabajar –hasta entonces era una recomendación– no les pilló por sorpresa. “Siempre hemos seguido las instrucciones de las autoridades sanitarias y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y prudencia”, manifestó el máximo responsable de la institución académica, que esperará a la publicación en el BOPA de la resolución para “determinar qué actividades esenciales podremos llevar a cabo presencialmente”. Su equipo, no obstante, habla ya de la investigación, la gestión telemática y las actividades docentes de “prácticas inaplazables”. Puesto que las nuevas restricciones entran en vigor el miércoles, para hoy “se mantendrá la actividad normal”, puntualiza. Con respecto a las elecciones al Rectorado, “su evolución”, apunta García Granda, que aspira a repetir en el cargo, “la determinará la Junta Electoral central”. Hoy precisamente se abre el plazo de presentación de candidaturas y Granda lo hará a las 11 horas. Su rival, el constitucionalista Ignacio Villaverde, tiene previsto registrar su proyecto a las 12 horas. “Voy con ilusión y ganas. Me preocupa que el actual rector en funciones no haya sido capaz de defender frente al Principado la condición de la Universidad como actividad esencial. Y también me preocupa que utilice esta situación para volver a posponer las elecciones y hurtar a la comunidad universitaria la posibilidad de decidir si quien tiene que gestionar esta crisis es un nuevo equipo o seguir en este bucle de traslado constante de decisiones a los centros”, manifiesta Villaverde.

Ante un regreso a las clases online, como el de marzo, los decanos y directores dicen que están preparados. “Ya en julio advertimos al profesorado que, aunque íbamos a comenzar presencialmente en septiembre, era necesario que se aprovisionara con el material adecuado para impartir la docencia de forma online ante la posibilidad, nada remota, de que de un día para otro fuera necesario cambiar de modalidad. Así ha sucedido y, afortunadamente, sin grandes problemas”, explica Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, que se pasó a la docencia telemática el pasado 16 de octubre. “Lo que ha anunciado el Presidente del Principado –agrega Campo– es similar a lo que está sucediendo en otros países de nuestro entorno también muy castigados por la pandemia, como Francia, Reino Unido o Bélgica. Nuestro modelo es el presencial y es así donde damos lo mejor de nosotros pero hay que colaborar y nosotros podemos colaborar con menos pérdidas que en otros ámbitos educativos. El hecho de trabajar con mayores de edad nos permitirá amortiguar el golpe”. “Únicamente, hay dos temas esenciales que hay que mantener presencialmente hasta donde sea posible: determinadas prácticas y buena parte de las pruebas de evaluación”, añade.

A ello se refiere también la directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara. “Entendemos que las prácticas son actividades esenciales para garantizar la adquisición de competencias. No son sustituibles por la enseñanza online”, subraya. Cámara dice igualmente que “hay que garantizar el formato presencial de los exámenes”, pues la Universidad de Oviedo “no está preparada para una evaluación online”. Los exámenes finales del primer trimestre empiezan el 18 de diciembre. “Lo que se desprende de las declaraciones del Presidente y del Consejero de Salud es que el paso a la enseñanza telemática es porque implica una importante movilidad y la suspensión de la actividad presencial contribuye a reducirla. Hasta ahí podemos estar de acuerdo pero no a cualquier precio”, expresa.

La decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, hace hincapié en que “el riesgo no está en las aulas”, a la vista de los datos de contagios de la Universidad. Según las cifras actualizadas ayer, hay 209 casos activos, de los cuales 95 son PCR positivas dentro de una comunidad formada por más de 25.000 personas. Ahora bien, completa Benavides, “el Principado dispone de muchos asesores e indicadores que obviamente les lleva a tomar la decisión que les parece más aconsejable en estas circunstancias. Son ellos y no los centros quienes deben tomar este tipo de decisiones. A nosotros nos corresponde ejecutarlas de la mejor manera posible, siempre bajo la premisa de que la presencialidad en la docencia universitaria es muy, muy importante y que en cuanto sea posible habrá que volver a ella”.

El decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo, reconoce que “la situación actual es de riesgo para muchas personas que pueden quedarse sin asistencia sanitaria y eso está por encima de lo demás”. “Tenemos que ver en todo caso qué dice la resolución, pero nos adaptaremos a la modalidad online, llevamos mucho tiempo preparándonos”, agrega. Eso sí, le gustaría, “si fuera posible, hacer un esfuerzo por salvar los exámenes que es lo que se ha demostrado más complejo de hacer online”. En la misma línea, Celestino Rodríguez, al frente de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, destaca que “hay actividades esencialmente presenciales muy importantes, como algunos exámenes y las prácticas externas en centros educativos, asociaciones y empresas”. Para este centro será “sencillo” adaptarse a las normas del Principado, ya que desde el inicio del curso apostó por la docencia telemática. En este tiempo, remata Rodríguez, “el comportamiento de profesores, alumnos y PAS ha sido ejemplar”.