La reunión telemática de ayer entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad concluyó con un comunicado en el que quedó de manifiesto que el departamento de Salvador Illa impuso su criterio: esperar unos días para comprobar el resultado del cierre en el Principado de todas las actividades no esenciales, medida que entra en vigor hoy antes de recurrir a la última carta contra el covid-19. Ese siguiente paso, deseado ya por el Gobierno de Asturias para detener la propagación de la pandemia de coronavirus, es el confinamiento domiciliario. A juicio de Sanidad, es prematuro adoptar esta medida.

El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, justificó la petición del confinamiento apelando a criterios “sanitarios” estrictamente: “Hemos atendido a la petición de nuestros expertos ante la presión hospitalaria existente._Nuestro sistema está muy estresado en las UCI”, reconoció Cofiño en una entrevista.

En su argumentación, puso como ejemplo de la situación actual los audios de dos profesionales de la sanidad pública que se han hecho virales en las últimas horas. “Tenemos un estrés grande en los hospitales en relación a las UCI._Y a esa presión hospitalaria se une que Asturias tiene la población más envejecida de España”, esgrimió el vicepresidente del Principado, que hizo hincapié en que “el número de ingresos hospitalarios de los últimos 15 días está muy por encima y en los próximos días podrían saturar nuestras UCI”. De ahí que el Gobierno asturiano solicitase el confinamiento, rechazado en caliente, en la misma tarde del lunes; una negativa consolidada en la reunión bilateral de ayer.

El Ministerio prefiere dar un margen de “varios días” para analizar si las nuevas restricciones consiguen el efecto deseado, que no es otro que bajar la incidencia de contagios. Una decisión que da al traste con la estrategia de anticipación que prefería el_Principado, basándose en el aumento exponencial en el número de positivos y también en las medidas que otros países europeos, con una incidencia bastante menor, ya están aplicando desde hace varios días, como es el caso de Austria, Francia, Alemania e Italia, entre otros.

El Gobierno asturiano, con su petición, deja la pelota en el aro del Ministerio de Salvador Illa, que ayer volvió a dar largas pese a que la petición de confinamiento no cuenta con un rechazo social en Asturias, como comentó el propio Cofiño, quien hizo alusión a la comprensión de las asociaciones empresariales con los cierres de actividad acordados. “Todos lo han entendido”, afirmó, aunque a renglón seguido añadió que “habrá que allegar de recursos” mediante “un plan de choque” para evitar que al riesgo de colapso sanitario se sume también el hundimiento empresarial.

Fernando Simón indicó las razones del rechazo al confinamiento pretendido por el Principado: “Hay que ser comedido, no podemos poner todas las medidas en marcha cuando la situación no lo requiere porque no hay más”, declaró, contundente. Para el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, aplicar ahora un confinamiento domiciliario “cuando todavía no tenemos la seguridad de que sea el momento adecuado” tiene un riesgo. Tanto como llegar tarde a esas necesidades. “Tampoco podemos retrasarlas”, admitió Simón, reconociendo la dificultad de encontrar el momento justo. En todo caso, insistió en que “hay mucho trabajo que hacer con lo que nos aporta el decreto del estado de alarma”.

Crónicas desde el lugar de los hechos

Un par de testimonios de profesionales sanitarios sobre la situación de los hospitales asturianos derivada del coronavirus, difundidos a través de “Whatsapp”, han alcanzado una repercusión notable a nivel nacional. Ayer, el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, aludió a estas grabaciones para poner de relieve la gravedad de la situación. De este modo, les dio carta de naturaleza, pese a que desde algunas instancias de la Administración se había tratado de cuestionar la credibilidad de estas “crónicas” improvisadas desde los lugares de los hechos.

En la primera oleada de la pandemia, los testimonios de desesperación de los sanitarios madrileños sirvieron para dar a conocer el calibre de lo que estaba sucediendo. El panorama de Asturias no resulta comparable, pero sí es cierto que el estado emocional del personal de la salud está condicionado por la preocupación y el cansancio.