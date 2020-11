Los profesionales sanitarios están al borde del colapso. Tanto que muchos están ya utilizando las redes sociales para intentar transmitir sus vivencias y que, de esta manera, la población general tome conciencia de lo que está pasando. Hace días una enfermera asturiana de la UCI quiso dar testimonio y lo hizo en un "post" de Facebook que ya se ha vuelto viral y que han compartido cientos de personas en las últimas horas.

"Hoy puedo decir que he vivido unos de los peores días desde que soy enfermera de UCI", comienza su relato. "El médico se dirige a uno nuestros pacientes (de una sala repleta de críticos covid) para comunicarle que le tenemos que sedar, dormir e intubar para conectar a ventilacion mecanica, es decir a un respirador. El paciente responde que si no podemos esperar un poco más y entre llanto veo el temor y el miedo en su cara y en sus lágrimas...Mientras mi compañera Sara y yo intentamos consolarle y darle ánimo, intentando hacer la situación menos dramática mientras nos miramos la una a la otra e intentamos no llorar", cuenta en un mensaje que ha recibido mucho apoyo (a la par que aplausos) en redes sociales.