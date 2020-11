Colas de desconcierto por el anuncio de los cierres y el retraso del decreto

Caos, confusión y desconcierto. Eso es lo que provocó ayer el retraso del Gobierno del Principado en publicar el decreto –algo previsto para el mediodía y que no ocurrió hasta pasadas las 18 horas– que regula el cierre de negocios y las restricciones de movilidad. Largas colas en las administraciones de lotería, supermercados a rebosar, e incluso en Correos, algunas de cuyas oficinas vieron multiplicado el tiempo de espera de usuarios en la calle. Algunos hosteleros incluso llegaron a afirmar que, si al llegar la hora de cierre no estaban claras las directrices en el Boletín Oficial del Principado, hoy abrirían, ya que legalmente se les debe dar un margen de tiempo desde la publicación hasta que la medida entre en vigor.

La administración de loterías El Fontán, de Oviedo, registró largas colas de clientes desde primera hora de la mañana y hasta el cierre. “Es tremendo. Nosotros no sabemos aún si mañana podemos abrir o no, estamos a la espera del BOPA. Pero como solo son medidas de aplicación en Asturias, los sorteos semanales se seguirán realizando, y muchos clientes están aprovechando para comprar también la Lotería de Navidad, porque tienen miedo que esto se complique y queden sin ella. Y además fue festivo el lunes, lo que ha provocado que haya todavía más afluencia”, explicó Ana Valdés, empleada del establecimiento.

La administración de loterías de Isabel Boyero, en la calle Carreño Miranda de Avilés, normalmente cierra a las 13. 30 horas, pero ayer, sin embargo, no logró hacerlo hasta bien pasadas las dos de la tarde, y aún le quedaba el reparto a domicilio. La razón de la tardanza: la larga y constante cola que se había formado en su puerta ante la posibilidad de un cese total de su actividad. Hasta que no se publicase el BOPA, la suerte no estaría echada. Finalmente, tras lecturas y relecturas para entender bien el decreto una vez se publicó bien entrada la tarde, las administraciones podrán seguir levantando sus persianas. Boyero no tuvo un día fácil. Recién operada de una muela del juicio, sin noticias, con colas por toda la calle, y el teléfono sonando plagado de fieles vecinos que querían saber si podrían comprar su habitual participación. No tenía respuestas: “Más me gustaría saberlo. Dijeron que no. Yo no entiendo por qué abren los estancos, pero a mí me cierran”, afirmaba con prisas, aún sin información, y llevándose la mano a la boca con un gesto de dolor. De haber cierre, todo lo jugado para el fin de semana, se perdía. “¡Aquí no ha habido ningún contagio!”, clamaba detrás de su mampara en una estancia donde solo cabe un comprador. Isabel no auguraba buena suerte para ella: la lotería no es un bien de primera necesidad, ella no tiene página web y desconocía si podría seguir con el reparto de boletos a domicilio. Al final, podrá seguir despachando con normalidad.

Las largas colas para acceder a algunas oficinas de Correos también llenaban las calles de las ciudades más de lo habitual. Los supermercados volvieron a ofrecer imágenes similares a las que se vieron antes del confinamiento de primavera, aunque es cierto que coincidió que el lunes fue festivo y que es principios de mes. Lo mismo sucedió en las grandes superficies, aunque estas sí que tienen que cerrar, salvo sus tiendas incluidas en las excepciones de la norma.

El cabreo entre los hosteleros es tan manifiesto que hubo quien, a través de whatsapp, amenazó con no cerrar “porque mira qué hora es y sigue sin salir en el BOPA. Esto tiene que ser ilegal”, exclamaba el dueño de un bar de Castrillón.

Los kioscos y puntos de venta de diarios, abiertos

Los kioscos, papelerías y puntos de venta de diarios y revistas siguen abiertos al público, garantizando de esta manera el servicio y atención a los ciudadanos así como el derecho constitucional a la información. Todos estos establecimientos podrán seguir abriendo con normalidad, tal y como establece el decreto publicado ayer por el Gobierno regional. El sector de los kiosqueros ya realizó una labor fundamental durante el primer confinamiento manteniendo intacto el derecho ciudadano a la libre información.