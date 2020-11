El consejero de salud del Principado, Pablo Fernández, aseguró hoy tras la reunión del consejo interterritorial, que el Principado hará público mañana un documento en el que "pedimos encarecidamente a la población que nos confinemos en nuestros domicilios" y que "sólo salgamos a la calle para cuestiones laborales, relacionadas con la enseñanza o para comprar productos básicos". "Además estableceremos unas franjas horarias en las que permitamos a las personas más vulnerables moverse, pasear o hacer ejercicios para evitar los efectos secundarios que tiene el confinamiento. Hay que atender a esos colectivos vulnerables", argumentó.

La Consejería de Salud ha confirmado 291 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer, una jornada en la que se produjeron 80 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 12 más en UCI. Actualmente hay 690 pacientes con covid-19 hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Además, otras 108 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El número de altas hospitalarias se situó ayer en 49. Ante esta situación, el Principado aconseja a la ciudadanía que se autoconfine para frenar los contagios y aliviar así la presión asistencial en los hospitales de la comunidad autónoma.

Por otra parte, el martes se registraron 8 fallecimientos: cuatro mujeres de 80, 82, 91 y 95 años y cuatro varones de 59, 77, 80 y 91 años. Cinco de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó ayer 4.216 pruebas PCR y la tasa de positividad se situó en el 6,9%.

“Sé que son medidas contundentes. Somos conscientes de que perjudican a numerosos sectores económicos, pero no hay otra posibilidad para frenar esta segunda ola y evitar el colapso sanitario”. Así avanzaba hace días el presidente del Principado, Adrián Barbón, las razones que justifican el cierre de actividades no esenciales –fundamentalmente hostelería y comercio– y el adelanto del toque de queda a las 22.00 horas durante los próximos 15 días a partir de mañana, miércoles. El Ejecutivo regional solicitó además a Sanidad el confinamiento domiciliario, y el Ministro, Salvador Illa, respondió poco después que esa posibilidad no figura en los planes del Gobierno. Barbón también anunció que prepara medidas económicas compensatorias para los sectores afectados. Pero hoy la publicación en el BOPA ha matizado esos cierres. (Aquí puedes leer el BOPA completo).

En concreto en la legislación se recoge que no puede abrir ningún establecimiento minorista excepto de alimentación pero se pueden abrir, por ejemplo, mercados ganaderos, bancos, floristerías, papelerías, ferreterías y tiendas de materiales de construcción o mercadillos.