Una masa de hosteleros y comerciantes, alrededor de 150 visibles y sin cabecillas visibles, llenó esta mañana el Parche, de Avilés; el primer día de las restricciones decretadas en el BOPA. La convocatoria había sido por redes la noche anterior, ante el cierre de los locales “sin ayudas ni compensaciones” para los dueños ni trabajadores. Comenzó tímidamente y poco a poco se fueron sumando más personas, bajo los balcones del Ayuntamiento.

Amaya Fernández se plantó en plaza España con su empleada, contratada en marzo de 2019 y ahora en Erte, sus amigos y uno de sus clientes habituales. Con una bandeja de horno en la mano y una espátula de metal, chocaba los dos objetos al grito de “Donde está, no se ve, a la alcaldesa de Avilés”. “Solo nos han cerrado a nosotros. Yo no he visto ayudas ni he visto nada. Y nos acaban de pasar la tasa de terrazas y los seguros sociales”, protestaba. Sus allegados gritaban con ella: todos estaban afectados, en mayor o menor medida.

Algo similar ocurrió esta mañana en Oviedo frente a la Junta General del Principado. Un grupo de hosteleros se concentró pasadas las 11.30 horas ante la sede del parlamento regional para protestar contra las últimas medidas tomadas por el Gobierno del Principado. Entre las pancartas exhibidas por los manifestantes podía leerse proclamas cómo "la hostelería no es el virus, la responsabilidad es de todos" y "salvemos la hostelería". Muy enfadados con los cierre, los hosteleros reclaman ayudas urgente para uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus.

Los hosteleros de Langreo y Gijón se manifestaron ayer

Solo seis días después de la gran manifestación de hosteleros de Gijón, el sector volvió a concentrarse ayer en la plaza Mayor de la ciudad para exigir soluciones a su incierto futuro, más negro aún después del cierre de todo negocio no esencial en la región. La protesta fue convocada por la plataforma “Hostelería con conciencia”, un colectivo de nuevo cuño, independiente de la patronal Otea. “Somos conscientes de lo que hay. Pero si tenemos que cerrar, no nos pueden dejar tirados”, apuntaron los portavoces de la protesta.

Los impulsores de la manifestación quisieron desvincularse de la patronal Otea. Son la plataforma “Hostelería con conciencia”, formado por hosteleros del sector de las cervecerías y de las librerías-cafés así como otros autónomos. Suman alrededor de 80 miembros de diferentes partes de Asturias. “La patronal pide el despido libre de un trabajador después de un ERTE. Nosotros no, la hostelería somos todos. Desde los proveedores a los dueños de un local y a los camareros”, apuntó David Sampedro, uno de sus portavoces.

La protesta fue más modesta que la del 28 de octubre. Aunque aguantaron estoicamente con carteles que rezaban “que nadie se quede atrás” y una gran pancarta con el lema “SOS hostelería”. “No queremos un montón de dinero porque sí, sabemos lo que hay pero no queremos que nos dejen tirados”, reclamó Félix Marcos, otro de los portavoces del colectivo. La portavoz del gobierno local gijonés, Marina Pineda, recibió a los convocantes antes de finalizar su protesta.

Los hosteleros langreanos fueron ayer los primeros en “tomar las calles” en las Cuencas en señal de protesta por el cierre del sector. Decenas de personas se concentraron en el entorno del Ayuntamiento. Aunque no se produjeron cortes de carreteras, el paso de los manifestantes provocó atascos en la avenida de la Constitución. Furgonetas de reparto se unieron a la reivindicación haciendo sonar el claxon. Los representantes del sector mantuvieron un encuentro con la alcaldesa, Carmen Arbesú, y otros responsables municipales. Desde el gobierno local convocaron una reunión de la mesa de diálogo social. Iván Suárez, uno de los portavoces del sector de la hostelería, señaló que “lo que pedimos es que el Ayuntamiento no nos haga pagar impuestos. Siempre defiendo el pago de impuestos, pero estamos en una situación excepcional y sin precedentes”.