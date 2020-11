El Principado da un paso más en las medidas para frenar el impacto de la segunda ola del covid-19 sobre la población y hoy recomendará, una vez más, el autoconfinamiento, al que añadirá también franjas horarias para que salga de paseo o a hacer ejercicio la población de más edad y vulnerable. El consejero de Salud, Pablo Fernández, confirmó ayer esas intenciones tras participar por videoconferencia en la sesión extraordinaria urgente del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la evolución de la pandemia.

El Gobierno asturiano tiene que limitarse a recomendar tanto el autoconfinamiento como la franja horaria de salida de los mayores porque de momento no las puede hacer obligatorias, al encontrarse con la negativa del Ministerio de Salud a dar el último paso en cuanto a restricciones se refiere, el confinamiento domiciliario. El departamento de Salvador Illa prefiere aguardar la evolución de los resultados que han tenido tanto los confinamientos perimetrales establecidos en Oviedo, Gijón y Avilés hace dos semanas, como los cierres de actividades no esenciales, que entraron en vigor ayer. La Consejería de Salud hará público hoy un documento en el que establecerá, a modo de recomendación, “unas franjas horarias en las que permitamos a las personas más vulnerables poder moverse, poder hacer paseos o algo de ejercicio a fin de evitar los efectos secundarios que tiene el confinamiento”, según indicó Pablo Fernández. “Tenemos que atender especialmente a estos colectivos más vulnerables”, añadió el consejero de Salud. Los responsables de la consejería de Salud llevaban barajando desde hace semanas establecer franjas horarias para proteger a la población de más edad. El tramo horario establecido para los mayores de 70 años y las personas dependientes que salieran con acompañantes en la fase 1 de la desescalada, durante la pasada primavera, fue el comprendido entre las 10 y las 12 de la mañana y de siete a ocho de la tarde, pero ahora, probablemente, no será el mismo debido al menor número de horas de luz en la jornada y se fijará en horas más centrales del día.

En ese mismo documento, la administración autonómica pedirá “a la población, encarecidamente, que nos autoconfinemos en nuestros domicilios y salgamos a la calle únicamente para aquellas cuestiones que tienen relación con la actividad laboral, la enseñanza o la adquisición de productos básicos que necesitemos”, reveló el Consejero.