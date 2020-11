En tiempos de pandemia, la información es aun más vital. Ya lo fue en la primera ola y no será diferente en la segunda. Así lo reconocen los kiosqueros de Oviedo, Gijón y Avilés, que, a diario, atienden numerosos clientes que no fallan a la hora de comprar LA NUEVA ESPAÑA. “La información es un derecho y es muy necesaria”, afirman los vendedores de periódicos.

En Oviedo, a Aída Alonso lo que está ocurriendo ahora le recuerda al confinamiento, y cree que la dinámica será la misma. Tiempo en el que la prensa, asegura, “se vendió mucho”. Esta subida cuando “va cerrando todo” la achaca a la falta de los bares, donde muchos acostumbraban a echar mano del ejemplar del día.

En su kiosco, donde también se vende lotería, no entra más de un cliente a la vez, y un cartel recuerda el uso obligatorio de la mascarilla. Son 25 años repartiendo periódicos en la plaza del Fresno (antigua Gesta), y la comerciante reivindica la labor esencial de la prensa. “Venga quien venga a sentarse en el Gobierno, la información es un derecho y somos esenciales en cualquier situación”, sentencia antes de despachar un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA.

En Gijón, Belén Betolaza lleva más de una década trabajando en un 24 horas de la calle Marqués de Casa Valdés, donde se vende de todo, prensa incluida, a cualquier hora. Ese puesto comercial lleva funcionando desde mitad de la década pasada, así que se ha convertido en una referencia en la zona, donde muchos clientes acuden a comprar LA NUEVA ESPAÑA. “La prensa escrita se sigue vendiendo mucho”, afirma la mujer, que añade que “en estos tiempos tan complicados, la información es fundamental”.

A María Elvira Martínez no hay lluvia, nieve, truenos ni pandemias mundiales que le frenen de ir a comprar el periódico. Su relación con Isabel Fernández, su kiosquera de confianza en El Parche de Avilés, ya sobrepasa los ocho años. A diario compra LA NUEVA ESPAÑA y se lo lee con un cigarro y un café. Antes lo hacía en una terraza y ahora, sentada en la cocina de su casa. “Desde que me mudé a Asturias, lo compro todos los días; ¡hace 34 años!”, afirma, orgullosa, con su ejemplar. Lleva el dinero exacto, así que no recoge el cambio. Le sonríe a la tendera, que la llama con un apelativo cariñoso (“Vivi”), y se marcha a completar su rutina. “Hojeo los titulares y leo lo que me interesa”, confiesa la fiel y alegre lectora, mientras camina por la plaza, tranquila y con la mirada puesta en los titulares.