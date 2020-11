Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma del reglamento de la Junta General que permite el uso del asturiano en las comparecencias parlamentarias. La iniciativa ha sido firmada por los 52 diputados del grupo parlamentario que encabeza Santiago Abascal en el Congreso, entre ellos el asturiano José María Figaredo. Esa reforma del reglamento del parlamento asturiano "lleva a una oficialidad del bable no prevista legalmente, que entra por tanto de forma disimulada y por la puerta de atrás", sostiene el diputado por Asturias de Vox.

"El Gobierno de Barbón ha convertido el bable en oficial", dijo Figaredo durante la presentación en Oviedo de ese recurso de inconstitucionalidad, un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del partido en Asturias y diputado autonómico, Ignacio Blanco. Para Vox este recurso es "una cuestión muy importante porque aquí no se trata de la cultura asturiana sino de la imposición del bable por la cuota de poder que supone para el Gobierno de turno", planteó Figaredo. "No queremos que se utilice la cultura de las comunidades como un instrumento político, como estamos viendo en Cataluña, Baleares o el País Vasco", añadió el parlamentario asturiano en el Congreso. "Esas cuotas de poder son muy perjudiciales para España porque llevan a una deriva regionalista", afirmó Figaredo.

El recurso de Vox pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 bis del reglamento de la Junta General, que ha sido objeto de una reciente reforma para que se pueda intervenir en llingua en los plenos y comisiones parlamentarias. "Ese artículo no contempla la vulneración de los derechos fundamentales de los diputados para poder ejercer en igualdad de condiciones su labor, al no entender de manera íntegra las intervenciones en bable, asturiano, gallego asturiano o naviego", argumentó Blanco. El presidente de Vox Asturias explicó que no les ha quedado otra salida que presentar este recurso. "No queremos imponer ningún criterio, simplemente queremos que se trate el uso del asturiano con razonabilidad. Propusimos que se nos adelantaran las intervenciones en español por escrito de aquellos diputados que las fueran a hacer en asturiano. Colaboraron en esa petición tanto Foro como el presidente del Principado pero hay otro grupo que se niega adelantar sus traducciones en español. Frente a la irrazonabilidad acudimos al Tribunal Constitucional", justificó Blanco, quien dijo que no se trata de una batalla en solitario de su partido. "No es Vox el único que plantea problemas con el entendimiento y la comprensión del asturiano sino que también personas relevantes del PSOE plantean esa incomprensión respecto a la llingua", indicó el presidente de Vox, haciendo alusión a la negativa del alcalde de Siero, Ángel García (Cepi) a admitir una moción en llingua durante un Pleno municipal. "No estamos en contra del bable o del asturiano, lo que estamos es en contra de que se nos imponga", subrayó el dirigente de Vox Asturias, quien lamentó que en el Presupuesto del Principado "se destinan más de 2 millones al asturiano y poco más de 100.000 euros a la protección del Camino de Santiago en Asturias". El portavoz de Vox en la Junta General indicó que "no vamos a permitir ni un paso más en una cooficialidad que nunca puede ser amable porque lo que se persigue son cuotas para tener privilegios en subvenciones o en oposiciones". Blanco planteó que "si se avanza en una oficialidad en la Junta porque hay una mayoría política, debería existir un referéndum para que los asturianos puedan pronunciarse y no sean unos pocos diputados los que decidan; pero quienes defienden el derecho a decidir, pretenden que los asturianos no decidan sobre algo tan relevante como la imposición de bable a todos ellos".