Pablo Fernández Muñiz: "Conseguimos retrasar el aumento de casos pero creer que no nos llegaría no era realista"

Hoy se han registrado 574 casos, ¿ha faltado anticipación?

Los epidemiólogos nos estaban avisando desde hace unos días. Nos advertían de que había que hacer algo más porque para ellos era muy evidente que estábamos en una situación muy grave. Había que actuar con contundencia y de ahí las últimas medidas que pusimos en marcha. Podemos decir que de manera similar a los países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido, en Asturias también conseguimos en los últimos meses una curva epidémica plana que ahora ha tenido un crecimiento vertiginoso. El porqué es algo que les pregunto a los epidemiólogos pero es que en todos los países se están haciendo esa pregunta. Hay algunas hipótesis pero todavía no conocemos al virus lo suficiente como para saber lo que está sucediendo. No tenemos una causa cierta.

¿A dónde vamos a llegar en cuánto a cifras?

No lo sabemos. Uno de los grandes problemas de la gestión de la pandemia tanto para los responsables de la gestión como para el ciudadano es la incertidumbre. Cuando te enfrentas a algo nuevo o desconocido todo es incertidumbre. En mi especialidad, la cirugía, sabemos que situaciones como esta sólo se puede responder con prudencia. A algunos nuestra respuesta les parece demasiado contundente pero creemos que no puede ser de otra manera. A veces trabajamos con una anticipación que algunos no entienden porque no creen que vaya a venir una situación adversa pero ante la duda no nos queda otra. Ante la pregunta que me hace podemos decir que estamos viendo comunidades autónomas que después de haber subido mucho han conseguido bajar y tienen una situación más favorable. Eso nos da una esperanza. El objetivo es bajar sin llegar a subir tanto como han subido otras comunidades. Si lo conseguimos es lo mejor que podemos hacer.

A mucha gente le cuesta que hayamos estado 25 días sin casos y de golpe tengamos una mortalidad más importante que la de Madrid. ¿Cómo podemos entender ese vuelco tan llamativo?

Nuestra curva epidémica se parece mucho a la de algunos países de Europa. Nosotros tenemos un crecimiento más tardío. Otras comunidades están ahora mismo en una tendencia mejor pero hace unas semanas estaban en una situación a la que nosotros esperamos no llegar. Tenemos un aumento tardío. Hemos conseguido retrasarlo pero si alguien creía que ese aumento se podía impedir ese no era un objetivo realista. Hasta que tengamos una vacuna y un antiviral eficaz esto no lo puedes dar por controlado. Yo entiendo que todos necesitamos una esperanza y uno se agarra a eso porque hay una carga emocional muy grande pero cuando estábamos en una situación mejor simplemente estábamos en un punto diferente pero no teníamos nada solucionado. Nunca nadie pudo expresar que esto estaba solucionado. Siempre advertimos que quedaba mucho camino por delante.

¿Por qué tenemos la tasa más alta de ingresos en UVI con respecto a la población de toda España?

Todos lo sabemos. Asturias es una comunidad autónoma mucho más envejecida que el resto de comunidades de España. Entre nosotros vive gente de más edad en mayor proporción que en la mayoría de comunidades de España por lo que con la misma incidencia este virus está afectando a más gente mayor pero también a más gente con enfermedades crónicas respiratorias. También se están viendo los efectos de la contaminación ambiental, que te hace más propenso a las enfermedades. Además en Astuiras se da otra circunstancia: independientemente de la edad de las personas afectadas o de donde vivan (domicilio o residencia o dónde sea), toda persona que necesita un hospital es trasladada a un hospital. Y toda persona que necesita cuidados intensivos es trasladado a cuidados intensivos.

¿Quizá en otros sitios no tanto quiere decir?

Nuestro criterio es ese y es compartido por todos. Nadie lo pone en duda.