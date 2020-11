“Es otro mazazo después de pasar casi cuatro meses en blanco”

“Está claro que esto hay que pararlo, que la salud es lo primero; pero estas medidas no tienen razón de ser”, lamenta María Blanco junto a un mostrador lleno de mascarillas. La comerciante ovetense se dice “desesperada” por un cierre que, para el pequeño comercio supone un “mazazo gordísimo”. Primero fue el cierre y, ahora, cuando ya tenían “todas las medidas necesarias para poder abrir con seguridad”, les vuelven a cerrar. A cal y canto. En su opinión, sería mucho más efectivo tener “policías controlando que las tiendas no se pasen de un aforo reducido”. Porque, en un local como el suyo, pregunta señalando la extensión de la tienda, “¿qué aglomeraciones va a haber?”. Blanco alaba el “comportamiento ejemplar” de los clientes y cree que por permitir “unas horas de apertura” el golpe económico no sería tan acusado. Mientras tanto, dice, seguirá con la tienda online, pero lamentando que, así, ni cubre costes ni genera empleo.