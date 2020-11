El gobierno de Oviedo (PP y Cs) ha solicitado ya formalmente al Principado que permita la reapertura inmediata de su comercio minorista, algo que el Principado no parece dispuesto a autorizar si no es de forma conjunta para todos los concejos. Pese a ello, el alcalde, el popular Alfredo Canteli, aseguró ayer que mantiene “cierta esperanza de que su reivindicación sea atendida”, con el objetivo de que la crisis económica “no acabe siendo más grave que la sanitaria”. Respaldado por el teniente de Alcalde, Nacho Cuesta (Cs), el regidor insistió en que la incidencia del virus en la capital justifica un trato “diferente” al de ciudades que, como Gijón, se ven más afectadas. En todo caso, no quiso profundizar en la polémica con la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), de la que se dijo “amigo”, y subrayó su deseo de que la situación en la ciudad costera mejore cuanto antes.

La postura de Canteli obtuvo ayer el respaldo de la presidenta del PP asturiano, María Teresa Mallada, partidaria de “modular las restricciones” para Oviedo atendiendo a los datos epidemiológicos, menos preocupantes que en otros concejos asturianos. “No hay nada más injusto que tratar igual situaciones distintas”, señaló la dirigente popular, que también reclamó al Ejecutivo regional que “rectifique y permita la apertura del comercio minorista, con el correspondiente aforo limitado, para salvaguardar la salud, además de ayudas para este colectivo y para la hostelería”.

Frente a estos posicionamientos, Melania Álvarez, portavoz del Gobierno del Principado, invita a analizar el impacto de la pandemia y las medidas de contención sabiendo mirar “más allá de los límites de nuestro concejo, aplicando generosidad y solidaridad a la hora de hablar de la protección necesaria e imprescindible para todos los asturianos”. “Es lógico que un alcalde ponga el interés local por delante, y es cierto que Oviedo tiene mejores datos que Gijón”, reconoció Melania Álvarez, “pero también que otros muchos concejos tienen cifras más positivas que Oviedo”, añadió.

En el Ayuntamiento de Avilés descartan entrar en debates sobre las posibles modificaciones en las restricciones a la actividad comercial. “Es el comité de ¡seguimiento del covid, que preside Adrián Barbón, el órgano encargado de valorar esta cuestión en función de los criterios sanitarios”, señaló al respecto la alcaldesa Mariví Monteserín. Lo que sí planteará la regidora socialista, junto el alcalde de Corvera, Iván Fernández, es que el cierre perimetral que ahora afecta a Avilés englobe a los dos municipios, una medida que, a su modo de ver, tendría menos impacto social y económico y sería más cómodo para los vecinos.