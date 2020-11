El Gobierno del Principado “escucha”, quiere ser “sensible a las preocupaciones de la ciudadanía y los sectores” a los que perjudican sus decisiones y, más allá de las palabras, no descarta dar marcha atrás en las que atañen al cierre del comercio minorista. Lo que ha escuchado hasta ahora son las protestas de los comerciantes primero y las demandas de algunos grupos políticos de la Junta después; lo que hará al respecto sigue pendiente de la reunión que mantendrá el comité de crisis la próxima semana, y de su dictamen sobre la conveniencia de la reapertura a la luz de la evaluación de las evoluciones de la pandemia, pero la consejera portavoz del Ejecutivo adelanta que allí “estará sobre la mesa” “la reapertura del comercio minorista y sus condiciones”. Hasta ahí llegó ayer Melania Álvarez, una vez que dejó sentado que entiende que restricciones tan “drásticas” como la orden de cierre pueden resultar “dolorosas”, pero también que “no las habríamos adoptado si no fuesen estrictamente necesarias” para doblarle el brazo a una segunda ola que se encoleriza estos días más que nunca. “No responden a ningún capricho”, se justificó varias veces la Consejera en su comparecencia posterior a la reunión de ayer del Consejo de Gobierno. “Otras regiones y países están tomando medidas similares, si no más duras”.

La alternativa de aflojar las restricciones de la segunda oleada de la pandemia, de abrir la mano en lo que atañe a los establecimientos comerciales de proximidad, tiene, no obstante, al menos una opción de hacerse real después de la presión que ha recibido el Gobierno desde flancos muy diversos para que flexibilice la directriz actual que sólo permite abrir a los establecimientos considerados esenciales. A la expectativa de la decisión definitiva, se abre en todo caso “una esperanza” a la vista de Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, satisfecha de que el Ejecutivo no se apee de la línea de diálogo abierta con el sector esta semana y de que entreabra una puerta semejante a la que la Consejería de Industria dejó entornada en sus conversaciones con los representantes del comercio.

Sería una reapertura con condiciones, limitaciones estrictas de ocupación e higiene y para los comerciantes es de entrada “importante que se tenga en cuenta que hacemos propuestas razonables y compatibles con las medidas sanitarias de cuidado que todos necesitamos en una situación de pandemia con números extremos como los que se están dando”. Su petición de reapertura del comercio coincide, resalta, con lo que se pide en el resto de España, o “al menos en comunidades autónomas con la misma presión asistencial o número de contagios que Asturias”. En su encuentro con el consejero de Industria, plantearon varias alternativas, como la apertura de los locales de menos de trescientos metros cuadrados con limitación de aforo –como en la fase 1 de la desescalada– o incluso como en la fase 0, con cita previa.

Sin entrar en muchos detalles, por lo demás, Álvarez repitió que “en las próximas semanas” estarán definidas las ayudas compensatorias a los sectores afectados, prometidas para antes de fin de año, y que simultáneamente se trabaja en la inclusión de “un fondo potente de rescate” en el proyecto presupuestario para 2021 que el Ejecutivo tiene en elaboración y pendiente de negociación política.

Lo que sí parece más claro es que el toque de queda que limita a lo estrictamente indispensable la movilidad entre las diez de la noche y las seis de la mañana seguirá activo más allá del próximo lunes. A partir de la medianoche de ese día, los presidentes autonómicos pueden hacer decaer o modular la medida, que queda desde entonces a su criterio. El asturiano valora como “razonable” y “lógico” prorrogarlo “al menos durante dos semanas más”, anuncia Melania Álvarez, que aclara que todavía la decisión definitiva debe ser adoptada “teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica”, pero también que alargar la restricción tiene sentido.