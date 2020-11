“Estamos ante una saturación sanitaria como nunca se ha visto”. Tras tres semanas consecutivas de protestas dentro del hospital, los sanitarios de Cabueñes se trasladaron ayer hasta la plaza consistorial de Gijón para pedirle a la alcaldesa Ana González interceda a su favor ante la consejería de Salud para reforzar en material y personal al complejo sanitario. La situación, aseguran, “acabará en colapso” si la habilitación de nuevas plantas que sí se están abriendo estos días no trae un aumento “considerable” de empleados.

La cita, en este caso impulsada por Urgencias del centro, respetó el aforo máximo establecido en el recinto (limitado a unas 175 personas), pero superó el centenar de asistentes. Fue una manifestación sencilla y breve: comenzó con un aplauso de homenaje a fallecidos y afectados por coronavirus, seguido de cinco minutos de total silencio como protesta, y terminó con la lectura del manifiesto a cargo de la enfermera de Urgencias en Cabueñes Paloma Suárez. “Ha habido una falta de previsión tremenda y ahora se están dando palos de ciego. Con la UCI saturada, se han improvisado espacios nuevos. En Urgencias, tenemos a pacientes esperando por una cama libre incluso días. Sabíamos que esta segunda ola iba a llegar”, criticó.

La sensación entre la plantilla es que el riesgo de colapso en Cabueñes se centra en la falta de enfermeras. “Muchas se fueron a otras comunidades autónomas por los contratos que ofrecen allí son mejores”, razonó el también enfermero Sabino Rodríguez. “Una compañera muy válida acaba de ser renovada, sí, pero con un contrato hasta el 31 de este mes. Así no se puede trabajar”, añadió Isabel Diez, enfermera de UCI. En esta unidad de críticos, añade, lamentan que el refuerzo de personal de auxiliares de enfermería se hace “sin pensar”. “Nos mandan a gente que no tiene experiencia aquí. Y no es su culpa, no se aprende en un día, pero no tenemos tiempo para enseñar a nadie”, asegura. El hospital amaneció ayer con 12 camas libres para positivos en planta y otras tres disponibles en UCI, pero ninguna para sospechas. Además, como acaba de abrir la nueva zona de despachos remodelada como planta de hospital, tenía otras 34 camas libres para pacientes no covid. El Hospital de Jove, por su parte, tenía más de una docena de puestos libres.