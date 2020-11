Confinamiento, ¿si?, ¿no?, ¿a medias?. Las dudas sobre si tocará volver a meterse en casa para frenar los contagios de coronavirus son una constante; máxime con las Navidades a la vuelta de la esquina. A día de hoy, el Gobierno central dice no tener intención de hacerlo, pero la sombra del confinamiento planea constantemente. Las calles se llenan "porque terminarán cerrándonos" -comentario habitual en el paseo- mientras el Gobierno espera resultados de las medidas llevadas a cabo hasta el momento para tomar una decisión sobre si echar el pestillo o no. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, calificó de "eficaces" las restricciones vigentes en una intervención televisiva el sábado. El confinamiento total, dice, no está en los planes del gobierno de Pedro Sánchez de momento. Lo dejaron claro cuando Asturias lo solicitó y se lo rechazaron. Fernando Simón no habla de confinamiento total pero abre la puerta a uno parcial.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias vaticina que "probablemente no llegue a ser necesario" el confinamiento total. Aclara que, de precisarse, nunca sería de 15 días: tendría que ser al menos de un mes para ser efectivo. Sin embargo, sí ve factible un confinamiento por grupos de edad. "Podría ser útil", ha dicho.

El confinamiento parcial por edades no se ha planteado hasta ahora en España, aunque sí en otros países como Suecia o Italia. Consiste en aislar, sobre todo, a las personas mayores para evitar que se contagien. Los expertos advierten que puede causar ansiedad y depresión en los colectivos más vulnerables.