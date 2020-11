Los juristas no ven base legal para que Asturias pida el confinamiento por vía judicial

Daniel Ripa, secretario general de la formación morada en Asturias y diputado en la Junta, planteó ayer al Gobierno de Barbón que elabore de inmediato la resolución que justifique el confinamiento domiciliario en razones sanitarias y la traslade a los jueces para que se pronuncien sobre la validez de aplicar la ley orgánica de Salud Pública. “Y si el TSJA no autoriza el confinamiento, el Principado tendrá que pedir al Gobierno el estado de alarma”, añadió. “El Gobierno asturiano y Madrid no pueden estar una semana jugando al ping-pong con el estado de alarma mientras los casos se disparan. La sanidad asturiano está a punto del desborde y de tener que recurrir al triaje; es decir, tener que decidir qué paciente tiene derecho a una cama en nuestros hospitales y quién no, al igual que ocurrió en Madrid durante la primera ola de esta pandemia”, aseguró Daniel Ripa, que estuvo acompañado por Covadonga Tomé, integrante del Consejo Ciudadano y responsable de Salud. “Cuanto más se espere para acordar el confinamiento, más largo va a tener que ser”, planteó Tomé, quien defendió que esa medida debe ir acompañada de ayudas para los sectores castigados económicamente por este cierre. Y lo peor está por venir, según Ripa y Tomé: “Lo peor no son las tasas de incidencia sino el colapso que ya hay en Cabueñes y la presión que habrá en las UCIS de los hospitales en las próximas semana ante el volumen de contagios actual”.

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, descartó que el Principado pueda recurrir a solicitar el confinamiento general de la población en Asturias a través del Tribunan Superior de Justicia de Asturias. “La limitación de un derecho fundamental, como la libre circulación, solo está prevista en el marco del estado de alarma. Las autonomías no tienen ninguna potestad. Otra cosa muy diferente sería si se hablase de una limitación de carácter individual”, apuntó Punset, quien calificó de “terreno resbaladizo” que el Gobierno delegue una competencia de su potestad, como el estado de alarma, en todas las comunidades autónomas.

Javier Junceda, especialista en Derecho Administrativo, también rebatió que el Principado pueda recurrir a la aplicación de la ley orgánica de medidas de Salud Pública para solicitar ante el TSJA el confinamiento total de la población. “Sin la previa autorización del Estado, la comunidad autonóma no puede aplicar la ley orgánica de medidas de Salud Pública y menos aún para suspender derechos de libertad individual. No se puede limitar el movimiento a calzador”, indicó Junceda. Tanto Punset como Junceda coinciden en que “se han perdido siete o ocho meses para hacer una regulación específica sobre los confinamientos generales ligados a motivos sanitarios”.