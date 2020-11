Un salvavidas para llevar

“Esta es la última opción que nos queda para sobrevivir. Si sacamos treinta euros en un día, pues treinta, lo que sea”, relata mientras su marido, el cocinero, va a cambiarse de ropa para ponerse un “traje de faena, menos de faena”. La mañana la había pasado preparando platos de canelones, paellas marineras y muslos de pollo, los platos que ofrecían en el menú del día. Pero la cosa “no está funcionando”, reconoce la propietaria del restaurante. Por la mañana es cierto que ponen cafés para llevar, algo que está siendo muy demandado, pero no son ingresos que compensen el año que llevan. En enero, relata Vidaurre, padeció una hemorragia cerebral. Y, desde entonces, las cosas fueron de mal en peor. Hasta el punto de declararse “desesperada”. Al mes siguiente, febrero, falleció su madre. Y, entonces, llegó la pandemia, el miedo y la drástica caida de los ingresos hasta llegar a cero cuando se decretó el confinamiento en el mes de marzo. Meses en blanco y una reapertura, como todos, a medio gas. Pero volvían a servirse comidas y cenas, las buenas opiniones de los clientes volvían a llenar las páginas web. Y, otra vez, y por sorpresa, les volvieron a imponer el cerrojazo. Una medida que acogieron con una “tristeza enorme”.

Cuando vieron que otros ponían en marcha el “take away” lo vieron claro. Por lo menos como último salvavidas. Así, dispusieron unas mesas a la entrada con un mantel en la que exponen los postres y productos que los clientes pueden llevarse. Por ejemplo unas botellas de aceite que “son de una empresa ovetense y las vendemos aquí para echar una mano”, explica Isabel Vidaurre. Consciente de que ellos están mal, pero no por ello quieren dejar de “echar una mano a quien lo necesita”. Ahora, solo esperan que la política no les quite ese último flotador que son esos menús para llevar. “Ojalá hijo, ojalá”