Los contagios contabilizados por el Principado ayer (correspondientes a las 24 horas anteriores) dan una leve tregua a la curva de ascenso de las infecciones en Asturias, con 280 positivos confirmados, pero mantiene en niveles muy altos los fallecimientos asociados al coronavirus. Fue la segunda jornada con más muertes de esta oleada de otoño, dieciocho con edades mínimas cada vez más bajas: nueve mujeres, la más joven de 61 años, y otros tantos varones, de sesenta en adelante. Diez de los fallecidos eran residentes en geriátricos.

Después de los 551 casos detectados el viernes o los 575 del jueves, el sábado rebajó la cifra a 280 y la tasa de positividad de las pruebas realizadas al 6,65 por ciento de los 4.209 test PCR realizados. Se mantienen en cotas elevadas los ingresos tras una jornada que sumó otros 94, 87 de ellos en planta y siete en UCI, para poner la cuenta total en 743 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de covid-19. Además, otros 125 afectadas permanecen en las unidades de cuidados intensivos y se dieron 37 altas hospitalarias.

La actualización del impacto de la pandemia anuncia la prolongación de los momentos complicados en los hospitales, pero también días determinantes para poder evaluar el impacto de las medidas restrictivas adoptadas por el Principado. A juicio de Pedro Arcos, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Oviedo, la mejoría debería percibirse a través de “un cambio claro en el número de nuevos casos no puntual, sino a lo largo de varias jornadas”. Si en esta semana no se aprecia esa disminución sostenida, “las restricciones no habrán tenido el efecto deseado”, asegura, poniendo el foco en el número de contagios, dado que la presión hospitalaria no descenderá a corto plazo.