El café y el pincho salen de la clandestinidad

En Oviedo, manga ancha. Los hosteleros del municipio pueden servir cafés y pinchos para llevar sin miedo a ser sancionados siempre que no permitan la entrada de los clientes al interior de sus locales. Lo cierto es que lo de servir a la puerta o por ventanilla ya era una práctica habitual en la ciudad, pero el visto bueno oficial salió de la reunión semanal que mantiene el Ayuntamiento con las fuerzas de seguridad que operan en el municipio –Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local– desde que comenzó la crisis del coronavirus. “Menos mal. Hasta ahora tenía la sensación de estar vendiendo droga cada vez que un cliente se llevaba un cortado”, asegura Sonia Brea, que tiene un negocio en la calle Uría y tuvo algún que otro encontronazo con los agentes antes de que estuviese permitida la venta de manera oficial en Oviedo. “Creo que estoy denunciada. Los primeros días tras la orden de cierre me machacaron”, añade Brea.

Aunque no es la gallina de los huevos de oro y no les da siquiera “para pagar la mitad del alquiler”, la venta para llevar se ha convertido en la única vía que tienen los hosteleros para meter algo en la caja. “Durante el confinamiento lo pasé muy mal para poder mantener el negocio y ahora volvemos a estar igual. Nos cierran y no nos dan ningún tipo de ayuda. Por los menos que nos dejen vender cafés. No hacemos daño a nadie y si no ingresamos algo acabaremos cerrando en cadena”, explica.

Antonio de la Piedad, que tiene un bar en González Besada, es de la misma opinión. “Si nos quitan de vender no vamos a poder pagar y nos iremos todos a la ruina. Las ayudas no nos van a llegar, de eso estoy seguro, así que no nos vendan la moto y que nos dejen trabajar honradamente”, sostiene.

Y es que Antonio de la Piedad asegura que los hosteleros también cumplen con una labor que es esencial para muchas personas. Él sirve menús del día y lo sabe. “Hay personas mayores que no pueden cocinar que nos necesitan. Si no pueden venir se lo llevamos a casa, con todas las medidas de seguridad”, señala mientras le entrega dos bolsas a un cliente. “El miércoles –por mañana– hay fabada. Aquí se lleva usted los postres en un tupper que no hace falta que me devuelva”, le explica a un cliente. Y recibe una llamada. “Era alguien para preguntar si hacíamos pinchos. Claro que los hacemos, para eso estamos, para ganarnos la vida. Además hay trabajadores que vienen de fuera de Oviedo y que los necesitan para alimentarse”, dice.

“Hubo desinformación, pero porque en el BOPA no está bien explicado. Pone que se puede vender comida para llevar y recogerla en el local. Igual que doy una botella de agua con el menú, entiendo que puedo hacer los mismo con un café. Si yo vendo una tostada, va con un café, siempre ha sido así”, dice Lucía Menéndez, que tiene una cafetería en la calle Independencia. “Ya que nos obligan a cerrar, que nos dejen vender para llevar”, subraya.

En Gijón, para acceder al bar que regenta María Acevedo Ferreiro en el Cerillero habría que ser Javier Sotomayor. Los accesos al local, una cervecería muy conocida, estaban fortificados con mesas de gran altura para evitar la entrada de clientes. Sin embargo, tras esas mesas, la hostelera vende café para llevar en vasos de cachi y pinchos. La mujer, de 31 años, no pasa una situación fácil. Se hizo cargo del negocio el pasado 2 de marzo. O sea, dos semanas antes del estado de alarma. “Tuve 12 días de gloria y el resto, chaparrón”, afirma con un humor envidiable. Acevedo Ferreiro mantiene su sonrisa y eso que no le salen las cuentas. Su marido trabaja como autónomo en una empresa de karts en Noreña. Evidentemente, la tiene cerrada. Y tiene también una hija pequeña. Por eso, a pesar de las dificultades, ha decidido abrir su negocio en la calle avenida República Argentina para mantener a flote su hogar. El café y el pincho, donde antes servía cervezas, se han convertido en su tabla de salvación. “Me vale más estar aquí para sacar 50 euros que quedarme en casa viendo Netflix”, afirma. Su esfuerzo es enorme. Abre a las seis de la mañana y se va a las nueve de la noche. Tenía cuatro empleadas que ahora se reparten entre el ERTE y el paro. “Los gastos siguen corriendo. Si esto sigue así no va a haber quien lo sostenga”, lamenta.

Normativa o rumor. Esa es la pregunta que se hacen los hosteleros de Avilés que reparten cafés para llevar. Dudan que las propias autoridades lo sepan: “Hay quienes dicen que tenemos que cerrar, pero aquí nadie nos ha dicho nada”, afirma Benjamín Díaz, desde su café “Prestoso”, que reconoce que en esta situación están “menos mal” que si estuvieran “completamente cerrados”. La misma línea sigue Oscar López del Café “Coliseo”. Abre de siete de la mañana a la una del mediodía y “si ingresa lo que cuestan veinte cafés, es menos que nada”. En la puerta de su establecimiento, nunca se forman aglomeraciones. Por eso, no entendería que les impidieran la venta.