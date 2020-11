Carmen Saavedra se jubiló el pasado viernes tras más de dos décadas como enfermera de quirófano en el Hospital de Cabueñes y, ahora, se ha puesto a coser equipos de protección para sus antiguas compañeras de trabajo. La gijonesa y otras madres de sanitarias contratadas en el hospital han decido fabricar sus propios “buzos”, unos trajes de cuerpo entero y los más seguros de cara a prevenir un contagio por coronavirus.

Desde el hospital, sin embargo, aseguran que el almacén dispone de material suficiente para todos sus trabajadores y no entienden cuál puede ser el motivo por el que una parte de la plantilla asegure no recibirlo. “Todo el material de protección está centralizado en el Sespa, el que usamos aquí no es distinto al del HUCA. Entregamos los equipos que nos piden los supervisores de cada área”, asegura Susana Fernández, supervisora de docencia y recursos materiales en Cabueñes. “Yo no sé si hay o no hay, pero hay sanitarios que en sus descansos de los turnos se ponen a cortar patrones en el hospital y que los buzos que estamos haciendo es porque no los pide la gente, porque quiere ponerlos. Algo falla”, asevera Saavedra. El último en sumarse a este debate, que lleva semanas de recorrido y con versiones contrarias entre gerencia y algunas empleadas, fue Vox, cuya diputada Sara Álvarez declaró ayer a las puertas de Cabueñes que la situación del hospital es “inhumana”.

