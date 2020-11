La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, permanecerá en autoconfinamiento preventivo tras conocer ayer que había estado en contacto con un positivo por covid. La portavoz popular en la Junta anunció la suspensión de su agenda presencial “por prudencia”. Al comunicar su caso a las autoridades sanitarias, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) le ha aclarado que no es considerada contacto estrecho por no cumplir una de las tres condiciones requeridas, en concreto la de haber estado sin mascarilla. La diputada no se la quitó en ningún momento aunque sí estuvo más de 15 minutos con la persona que ha dado positivo y a menos de 1,5 metros de distancia. Mallada ha optado por hacerse una prueba PCR por su cuenta y si da negativo podría retomar su agenda el jueves. De momento, permanecerá en su domicilio a la espera del resultado.