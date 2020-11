Los pescadores de Candás faenan a domicilio

La secretaria de la lonja, Begoña Artime Menéndez, explica que pensaron en este sistema “para intentar no perder clientela y que quien no pueda bajar a la rula pueda comer pescado del día”. Así, han diseñado una página en internet, “Cofradía de Pescadores de Candás”, a través de la que cada día mostrarán a través de fotografías las capturas de pescado y avisarán de la hora aproximada de la llegada de los barcos para que no haya aglomeraciones en el puerto candasín ni los vecinos hagan viajes en balde en caso de que los marineros no traigan a tierra lo que tenían pensado comprar. “Antes de que llegue el barco ya vamos a avisar de lo que trae para que la gente lo sepa antes de bajar a la rula”, añade Begoña Artime.

En su día, la Cofradía de Pescadores de Candás fue pionera al incorporar un servicio de venta directa en la lonja, un sistema al que luego se sumaron otras pequeñas rulas de Asturias. Ahora, vuelven de nuevo a ser los primeros en impulsar la venta por internet y con servicio a domicilio.

En su caso, los clientes que no puedan bajar a la rula por estar en cuarentena o que prefieran mantenerse confinados en sus hogares podrán seguir comiendo pescado fresco. Para ello, tienen varias opciones: por teléfono, por mail o por la página en internet. Los pedidos del día se recogerán entre las 9.30 y las 13.00 horas. A partir de esa hora, los que entren se repartirían en la jornada siguiente. El servicio de entrega a domicilio lo hará el propio personal de la rula, en principio, en horario de mañana hasta las 13.30 horas.

La decisión de optar por esta modalidad de comercializar el pescado llega en plena pandemia. En la cofradía prevén mantenerlo, al menos, hasta que duren las restricciones en materia sanitaria y que afectan de lleno al sector de la hostelería. Y es que el cierre de los bares y restaurantes supone unas pérdidas del 80% para la lonja de Candás, según detalla Artime. De hecho, durante el confinamiento de la primavera, la venta directa al público se vio mermada a pesar de que estaba permitida al tratarse de un servicio esencial. Por aquel entonces, pocos eran los vecinos que bajaban hasta el muelle para adquirir los manjares marinos. Ahora, con las nuevas restricciones y ante los temores de que exista otro nuevo confinamiento, desde la Cofradía “Virgen del Rosario” se adelantan a las circunstancias para tratar de evitar una caída en la venta de pescados y mariscos.

Ayer, muchos fueron los vecinos que esperaron impacientes la llegada de la embarcación “Iyán Xel” al muelle local. Allí mismo se plantaron un puñado de ellos, pero a partir de ahora muchos otros podrán saber también qué capturas llegan al puerto gracias al nuevo servicio de la cofradía y, sin moverse de casa, comprar a golpe de clic pescado y marisco fresco. El servicio a domicilio, en principio, se circunscribirá al concejo de Carreño, aunque están abiertos a llevar pedidos a partir de cierto importe a otros lugares cercanos. Y es que muchos vecinos de Gijón, Corvera y el resto de la comarca recalan a menudo en Candás para comprar pescado.

En la cofradía también se informa de otras cuestiones de interés para los clientes de la lonja, como las jornadas en las que habrá percebes, que este mes serán los días 13, del 16 al 19 y el 30. Precisamente la venta del marisco es la que más se puede resentir por el cierre temporal de la hostelería, ya que los bares y restaurantes eran los que más productos de este tipo demandaban. “El pescado del día tiene buena salida, pero el marisco no tanto”, comentan en la lonja candasina.

Los pescadores de Candás no han tenido otra cosa que reconvertirse como otros tantos oficios y sectores. Ahora, aparte de faenar en el mar, también faenan a domicilio.