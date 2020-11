Víctor Fernández salió ayer con las bandejas de los pinchos de su bar a regalarlos por Infiesto. Fue después de que la Policía Local le advirtiera de que debía dejar de venderlos para llevar en su bar. “Ni pinchos ni cafés, parecer ser”, se quejaba.

Hace unos días, “viendoque la normativa contemplaba la posibilidad que teníamos de vender comida parallevar, decidí reabrir las puertas del bar para ofrecerla a nuestros clientes”, pero los efectivos policiales le han notificado que ha de suspender el servicio y cerrar de forma total su negocio. Así que el empresario decidió regalar el producto para “al menos no tener que tirarlo”, lamenta.

Es su forma de quejarse ante la situación que “nos están haciendo vivir sin tener en cuenta absolutamente nada”. Los clientes habituales, los vecinos, personal de oficinas, peluquerías, comerciales, distribuidores y otros negocios que sí mantienen sus puertas abiertas “ven en nosotros un servicio, ellos están trabajando y toman un café a media mañana o a media tarde, no hacemos esto únicamente por ganar dinero”, advierte el empresario, “para mucha gente somos necesarios”.

Y a esa necesidad social, añade el hostelero una realidad inmediata: “tengo unos tres mil euros fijosde gastos del negocio y unos gastos familiares” que, entre otras cosas,incluyen “ahora una vacuna de 100 euros” para su bebé de cinco meses. “Únicamentequeremos trabajar, pero nos lo impiden”, se queja.

“Es muyinjusto que unos puedan dar comida para llevar y otros no, la normativa prevé este tipo de servicio” a nivel regional pero “parece que ahora cada municipio puede hacer lo que quiere a su criterio”, lamenta. “Fuimos adaptándonos a las normas, cambiamos el mobiliario para lograr las distancias sociales, invertimos en medidas sanitarias, prohibimos el acceso a la barra… hemos hecho todo cuanto nos han pedido, para nada”, se queja. “Hemos ido reinventándonos, se ha demostrado que en la hostelería no somos focos de contagio, pero les da igual”,subraya. Lo peor, apunta, “es que la normativa contempla la posibilidad de ofrecer comida para llevar, con lo que cuando yo vaya asolicitar una ayuda por el cierre del negocio es posible que me digan que no me corresponde porque tenía la posibilidad de haber ejercido mi actividad”, advierte.