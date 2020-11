El presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmó ayer a la asociación “Abaco”, de locales del ocio nocturno, que ese sector, uno de los más castigados por los cierres para combatir el covid-19, será uno de los grandes beneficiarios en el plan de choque que pondrá en marcha en este año. Casi en paralelo a esta reunión, el PP pedía en la Junta General que no cese la presión en la calle de los sectores afectados por las limitaciones a su actividad para agilizar las ayudas, ya en este mismo año. El consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández, indicó que las ayudas con cargo a las cuentas de 2020 “se materializarán en días”.

El diputado popular Pablo González reprochó al Gobierno asturiano que el plan de ayudas, de 25 millones, haya llegado “una semana después de los cierres de actividad y no antes”. El consejero de Industria, Empleo y Comercio, Enrique Fernández, ha situado para “finales de año” la concesión de esas ayudas a los sectores más castigados por el cierre actual, que enumeró en sede parlamentaria: el pequeño comercio, la hostelería, el turismo, la cultura y el deporte. Y aclaró que ese plan regional llega ahora “cuando ha aparecido disponibilidad presupuestaria”, después de garantizarse los recursos necesarios para la sanidad, la educación y los servicios sociales.

“No venimos a confrontar con ustedes, venimos para que se meneen algo”, afirmó el portavoz adjunto del PP, Pablo González, quien pidió “a la calle, que está incendiada, que no baje la presión”. El diputado popular manifestó “las dudas” que tiene su partido acerca de que el Gobierno autonómico apruebe y ejecute esas ayudas antes de que acabe 2020. González pidió al ejecutivo de Adrián Barbón, “ahora pequeñito y sepultado por su propio ego”, que al menos sepa “copiar” medidas de apoyo a los sectores más castigados por los cierres obligados de actividad para combatir la pandemia, como las puestas en marcha en la Comunidad de Madrid.

El consejero Enrique Fernández rebatió que todas las medidas de cierre se han adoptado “con criterios científicos y epidemiológicos” y defendió los mecanismos promovidos por el Gobierno central como “el ERTE de impedimento, que exonera del 100 por cien de las cuotas para las empresas de menos de 50 trabajadores durante el período de cierre, o el de limitación que deja esas exenciones entre un 80 y un 100%”. El titular de Industria y Empleo recordó los 75 millones que ya habilitó el Principado en la primera ola de la pandemia para los afectados por los cierres, tras reconocer la situación “crítica” del comercio. Y emplazó a la diputada Sara Álvarez Rouco, de Vox, a que “si su objetivo es salvar vidas, una posición que ahora manifiestan, dejen de convocar manifestaciones”.

Entre tanto, Adrián Barbón aprovechó su confinamiento domiciliario, por ser contacto estrecho de Gimena Llamedo, positivo en coronavirus, para mantener una conversación telemática con Pepe Reina, presidente de Abaco (Asociación de Bares y Copas de Oviedo) y Sergio Fernández, del mismo colectivo. Según los hosteleros, Barbón comprometió que “buena parte” del plan de rescate de 25 millones “irá destinado al ocio nocturno” y les aseguró que hablaría con el consejero de Industria para tratar de que no se cobre a la hostelería los mínimos de luz mientras los locales no puedan abrir. También mostró su disposición para pedir a la Federación de Concejos que los ayuntamientos no cobren tasas de agua y basura durante el cierre de actividad y que hablará con el Gobierno central para pedir una moratoria de los créditos ICO concedidos en marzo. El presidente del Principado incluso les avanzó que el fondo de ayudas de 2021 “será de 100 millones porque cuenta con que habrá una tercera ola de contagios”.

El Estado rectifica y ayudará por cese a los hosteleros que cierren

Marcha atrás de la Seguridad Social que permitirá que los hosteleros que se vean afectados por el cierre por decreto de sus negocios –como ocurre en Asturias– cobren la ayuda por cese de actividad (de poco más de 400 euros) y les exonerará también del pago de las cuotas de autónomos. Muchos hosteleros asturianos se habían llevado una desagradable sorpresa cuando al solicitar esta subvención el Gobierno se la había denegando alegando que el Principado les dejaba la puerta abierta a que tuvieran servicio de recogida en sus establecimientos y que les permitía también hacer entregas de sus productos a domicilio, con lo que la Seguridad Social entendía que podían continuar teniendo actividad y, por lo tanto, ingresos, según explica la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Asturias, Patricia Oreña. “El lunes por la noche, y tras una larga negociación, Trabajo aceptó pagar la ayuda”, explica. No podrán beneficiarse de ella aquellos hosteleros que sí tengan reparto a domicilio, o los que venden pinchos y cafés a la puerta del establecimiento. Oreña asegura que los trabajadores por cuenta propia de la región están en una situación crítica. Tanto que calcula que habrá unos 7.000 que, cuando se agoten las ayudas, no puedan a volver a abrir la persiana. “Es un desastre, porque la economía no es como el interruptor de la luz del pasillo, no funciona así, no se puede decir ‘mañana cierra todo’, se necesita una cierta antelación y preparación”, sostiene Oreña.