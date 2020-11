Le quitan a su bebé mientras lo amamantaba en el HUCA por orden de Servicios Sociales

La familia se ha puesto en manos del bufete Hernando y Asociados, que solicitará medidas cautelares una vez que Servicios Sociales comunique el expediente por el que han retirado la custodia del bebé a la madre, algo que no ha ocurrido todavía. La mujer, por su parte, está pasando por momentos terribles. Aparte de que sufre las consecuencias de una mala administración de la epidural, con fuertes dolores en la espalda y el cuello, está “desesperada” después de ver cómo le quitaron de los brazos, ayer mismo, a la pequeña. “Se quiere morir, dice que ni siquiera a las presas les quitan a los niños de esa forma”, asegura la hermana de Beatriz, Débora González Colio.

La madre de ambas, María del Carmen Colio, auxiliar de enfermería, asegura que no entiende el empecinamiento de Servicios Sociales en arrebatar a su hija la custodia de sus nietos. “Hace 15 años intentaron quitarle al hijo mayor. Ella se había ido a Murcia a trabajar y dejó al niño a mi cuidado. Lo peleamos y terminaron devolviéndonos al niño, aunque no querían. Tuvimos que llegar a la Audiencia. Hace poco la desahuciaron y yo me hice cargo de su deuda. Una trabajadora social del Principado me dijo que tenía que haberla dejado en la calle. Lo único que sé es que a los niños no les falta de nada. Ella cobra 700 euros de salario social y lo que falta lo pongo yo”, explicó María del Carmen Colio.

Los hijos mayores de Beatriz acuden a un colegio que no ha presentado queja alguna por faltas de asistencia, indicó la abuela. “Tienen todos becas de comedor, no están mal alimentados. Y van al centro de Trama para hacer los deberes. No están abandonados de ninguna manera”, añadió la abuela.

Beatriz, en medio de grandes dolores, accedió a hablar con LA NUEVA ESPAÑA. “Estoy fatal, me duele el cuello y la columna, y me mareo mucho, solo me han dado ibuprofeno. No puedo más”, indicó. Lo ocurrido con Khaylany le recuerda a la pesadilla que vivió hace quince años, cuando le intentaron quitar a su hijo mayor. “Estaba trabajando en Murcia y me llamó mi madre, diciéndome que me quitaban al niño. Pudimos pararlo”, señala.

La familia de la joven progenitora niega que sus otros hijos no vayan al colegio, como dice el Principado

Ahora, “me han dicho que a lo mejor me dan el alta mañana (por hoy miércoles), pero a ella (a la niña), no”, aseguró. “Le estaba dando el pecho y se la llevaron”, acertó a decir. Rodrigo Rayón, de 37 años, mostraba ayer por la tarde su perplejidad. “No me lo explico. Ya lo habíamos consultado y nos habían dicho que podía dar a luz sin problemas. Asistí al parto y sobre las cuatro de la mañana marché para casa, porque los guajes no pueden quedar solos. Marché pensando que quedaban bien atendidas en el hospital y cuando quise volver al día siguiente no me querían dar el pase para verlas”, indicó Rayón. Finalmente ha podido entrar en el HUCA para ver a su hija, cuya alta sigue pendiente de los trámites de Servicios Sociales.

Esta familia indica que no va a permitir que se lleven a la pequeña Khaylany Yhamiley. “Nunca les ha faltado de nada a los niños. Tenemos suficiente para mantenerlos”, señalaron. Lo más importante, agregan, es que los niños tampoco quieren separarse de su familia.