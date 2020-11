El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, reconoce que le gustaría que el Gobierno de Pedro Sánchez “no tuviera que llegar a multipactos” con fuerzas como Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. “Me hubiera gustado más que el PP hubiera colaborado para no tener que llegar a este tipo de acuerdos”, apunta. Barbón coincide así con algunos de los “barones” socialistas, que dejaron patente su disgusto por este respaldo.

“Creo que los socialistas en general anteponemos que en estos momentos tiene que haber presupuestos sí o sí”, afirmó Barbón en una entrevista en Onda Cero. Para conseguir las cuentas del Estado para el próximo año hubieran sido necesarias actitudes “responsables” de partidos como el PP, que podría haber “pactado una abstención”. Sobre el acuerdo con Bildu, asegura que ningún socialista elegiría esa opción si hubiera otras para garantizar la viabilidad de los Presupuestos. Barbón considera que el Gobierno “quiere sumar al acuerdo” a Ciudadanos, tal como insistieron ayer la ministra de Hacienda y la portavoz del PSOE, la diputada asturiana Adriana Lastra.

La alianza con el partido de Arrimadas es la que defienden también otros “barones” socialistas, molestos con el voto de la izquierda radical vasca. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fue uno de los primeros en reaccionar. “Ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes”, señaló. La andaluza Susana Díaz asegura que no comparte “nada” con Bildu. “Lo único que espero es que pida perdón a los españoles, que es lo que todavía no ha hecho, en democracia”, dijo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también dejó patente su malestar por unas cuentas públicas aprobadas con el apoyo de Bildu o ERC.