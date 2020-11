EL HUCA devuelve el bebé a la madre a la que se lo habían quitado cuando lo amamantaba

Los Servicios Municipales y el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias llevan años interviniendo con esta familia para lograr “una capacitación parental de los progenitores” con el objetivo de que los menores tengan satisfechas sus necesidades básicas, informó la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. “Se han puesto en marcha todos los recursos de protección y apoyo a la familia, tanto desde los servicios sociales municipales como desde la propia consejería. Finalmente este complejo caso ha derivado en un proceso de tutela de menores. Todas las actuaciones llevadas a cabo se ajustan a la ley y priorizan el interés superior y el bienestar de los menores”, añadieron fuentes del departamento.

La madre, por su parte, aunque está más aliviada después de que le devolviesen a su hija, está llena de temores. “Ayer (por el martes) me quería morir. Tengo miedo que me den el alta a mí y no a ella, o al revés. Llevo dos días sin dormir, pensando que van a aprovechar que estoy en el hospital para quitarme a mis hijos. Nunca les ha faltado de nada y quieren estar conmigo”, aseguró. No obstante, admite que está de mejor ánimo desde que recuperó a su hija. “La tengo en la cama conmigo porque en la cuna llora. Está muy apegada a mí”, indicó. La mujer niega haber abandonado a sus hijos, y aunque los padres de sus cuatro hijos mayores se desentendieron, no ha ocurrido así con el progenitor de Khaylany.