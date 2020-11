Podemos empezó ayer a hablar con el Gobierno del presupuesto autonómico de 2021 llevando una propuesta de una reforma fiscal que el Principado no contempla y un ejemplo que remite al acuerdo presupuestario estatal, que sí la incluye, pero sin “líneas rojas” ni cordones sanitarios que dejen fuera a ningún otro grupo. “Con buenísima voluntad”, concretó el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa. No es de extrañar que tras esta primera toma de contacto, y habiendo asistido a reuniones muy duras y a fracasos muy sonados en los encuentros de años anteriores, la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo, saliese del cónclave de ayer destacando que “es importante llegar a esta negociación como se ha comprometido Podemos, sin fijar líneas rojas, con realismos, con disposición a flexibilizar planteamientos”.

Podemos abrió así un diálogo que, según su petición, tendrá tres vías independientes, “una para lo económico y fiscal, otra de bienestar social y una de ámbito sanitario”. De entrada, a Ripa no le suenan mal los 25 millones del fondo de rescate que el Gobierno baraja para el corto plazo –ellos calculaban entre veinte y treinta, reveló–, pero pide sobre todo “rapidez”. “Tenemos que asegurar que las ayudas lleguen a final de mes, que podamos establecer los mecanismos legales para que no suceda como en otras líneas de este tipo que se aprobaron en mayo y no han llegado”.

No ocultó que “nos gustaría abrir el debate del mapa fiscal para este presupuesto y para el conjunto de la legislatura”, ni que piensan que los efectos económicos de la pandemia les llevan a optar por “una política fiscal que haga que paguen más quienes más tienen”, pero lo defendió sin la vehemencia del postulado infranqueable. Saben que “el Gobierno nos ha trasladado que no está entre sus prioridades” y se dicen dispuestos a “discutir”. Traen a colación, eso sí, el ejemplo del pacto presupuestario estatal, con su “subida de la fiscalidad”, y dicen que no les estorba Ciudadanos siempre que no digan que “su único objetivo es excluir las políticas que plantea Podemos”.

Como “única prioridad”, defienden que “en este momento Asturias tiene que estar con quien más lo necesita” y renuevan su demanda de que los recursos que va a liberar el salario social por su transición hacia el ingreso mínimo vital tengan destinos vinculados con la protección social, con “la reducción de las listas de espera en dependencia, con la mejora de las rentas mínimas” o con una ayuda de emancipación juvenil.

Horas antes de la reunión, por otro lado, el Gobierno del Principado anunció ayer su decisión de congelar los sueldos de sus altos cargos y personal de gabinete en 2021. La medida afectará a consejeros, viceconsejeros, directores generales y máximos responsables de empresas públicas.