“Se acabó el diálogo”, proclama el pequeño comercio al aplazar Barbón su reapertura

Y es que los comerciantes están dispuestos a intentar tumbar en los tribunales la resolución de la Consejería de Salud que el día 3 de este mes estableció las medidas de carácter “extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”. Creen que “hay motivos”, porque consideran que algunas de esas medidas, que les perjudican, son manifiestamente injustas y carecen de base sanitaria.

“El Principado no puede jugar a la ligera con miles de puestos de trabajo” Carmen Moreno - Presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias

Los nefastos datos desvelados ayer sobre la incidencia del coronavirus en Asturias, los peores de toda la pandemia, son los que han llevado al Gobierno autonómico a retrasar el plan que había pergeñado para permitir la reapertura del pequeño comercio. El sector tendrá que esperar, al menos, hasta el lunes para abrir de nuevo sus puertas al público.

Según el Principado, se aplaza al lunes la reunión del comité de crisis para ver si hay “alguna posibilidad” que de aquí a ese día los datos mejoren y que así “se pueda evaluar una mayor flexibilidad” con vistas a la reapertura del pequeño comercio, que defienden, además del sector, los ayuntamientos de Oviedo y Gijón. Porque, según el Ejecutivo, con los datos de ayer “no se hubiera podido aprobar la reapertura del pequeño comercio, ya que (la consejería de) Salud no lo iba a aprobar”, añadieron las mismas fuentes.

“Debe analizarse bien de dónde vienen los contagios, y no es del pequeño comercio” Ignacio del Río - Presidente de la asociación Comercio de Oviedo

Carmen Moreno, por su lado, admitió que la prioridad ha de ser la salud, pero defendió que el pequeño comercio no es “culpable” del incremento del número de contagios. De hecho, este ha aumentado desde que cerró el pequeño comercio, el pasado día 2. Tampoco cree que el sector sea “el problema”, como demuestra que no hubiera “ni una sola incidencia en los peores momentos de la primera ola del coronavirus”, dijo.

No es comprensible por lo tanto, a su juicio, que el Ejecutivo responda al incremento de los contagios retrasando la reapertura del pequeño comercio. “La consejería de Salud entiende de sanidad, pero no de economía”, y “no es entendible que ahora mismo se estén vendiendo en grandes superficies comerciales árboles y luces de Navidad, objetos de jardinería, accesorios (no comida) para mascotas... en locales de más de dos mil quinientos metros cuadrados con aforos de 150 personas que nadie controla”, señaló Moreno.

De ahí que el pequeño comercio espere “ansioso” que el Principado limite la venta de “productos declarados no esenciales el pasado 14 de marzo en establecimientos comerciales sin control de aforo alguno”, indicó Moreno.

“El comercio de proximidad no registró ni un solo contagio desde el 2 de junio” José Antonio Álvarez - Gerente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca

Ignacio del Río, de la asociación Comercio de Oviedo, manifestó su preocupación por la crisis sanitaria, pero dejó claro que el pequeño comercio “no es el foco” de los contagios. El mejor ejemplo, en su opinión, es que en los diez días que el sector lleva cerrado la incidencia del coronavirus en Asturias, lejos de disminuir, ha aumentado. Por ello exige a las autoridades que analicen “bien de dónde vienen los contagios” y “dónde están los focos”, para a continuación “atajarlos”, aplicando medidas allí donde se necesiten. Confía en que el lunes el Principado “suavice” las restricciones y permita la reapertura del pequeño comercio.

José Antonio Álvarez Menéndez, gerente en Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), destacó la “angustia” que vive el sector, pese a que cree que se ha demostrado “por activa y por pasiva que el comercio de proximidad no es fuente de contagio, pues no hubo ni uno solo desde el 2 de junio”, cuando se levantó el estado de alarma. “El sector no puede ser foco de contagio por sus propias características: locales muy pequeños con aforos muy limitados y en los que se cumplen todos los protocolos de seguridad”, detalló.

El aplazamiento de la reapertura de los pequeños locales es “un palo”. Considera que están “en condiciones de abrir”. Y una reflexión: el cierre debe ser compensado “con urgencia”, porque de ello depende la “supervivencia” de muchos comercios, que en caso contrario podrían “no abrir en 2021”.