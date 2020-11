Los epidemiólogos creen que Asturias ha evitado un golpe aún mayor del virus

Asturias presenta los peores datos de incidencia del covid-19, pero los expertos advierten que podría ser peor. Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, uno de los asesores del presidente regional Adrián Barbón, indica que “las medidas que han sido tomadas nos han ayudado a que no sea mayor la incidencia de casos”. López Acuña defiende que, “en aquellos lugares de Europa donde no se han tomado medidas, como Ginebra (Suiza) o Gotemburgo (Suecia), hay una incidencia entre tres y cinco veces superior a la de Asturias y ahora tienen que adoptarlas”. Por tanto, añade el epidemiólogo afincado en Gijón, “gracias a estas medidas se ha evitado un golpe mucho más fuerte del virus en esta segunda ola”.