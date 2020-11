Los hosteleros, comerciantes y otros autónomos ligados a estos sectores en la comarca del Nalón han dicho “basta”. Una representación de los afectados por el cese de las actividades se ha encerrado en la iglesia de La Felguera. Lo hacen con lo único que tienen, dicen: “Tiempo y ganas”. No abandonarán el templo hasta que se comprometan ayudas que lleguen a sus manos de inmediato. “Dentro de cinco meses no nos valen, tenemos familia”, destacaron portavoces de la iniciativa. En la imagen, dos de los encerrados. También reclaman al Ayuntamiento exenciones en el pago de impuestos: “Si no ingresamos, no podemos pagar”.