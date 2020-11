Servicios Sociales insiste en quitar el bebé a la madre del HUCA, pero esta se resiste

“No me iré sin mi hija”. Es lo que asegura Beatriz González Colio, la mujer que dio a luz el pasado sábado en el HUCA, a la que retiraron a su bebé mientras lo amamantaba el pasado martes, a la que se lo devolvieron anteayer, miércoles, pero a la que intentaron quitarle a la niña ayer, jueves. Y es que Servicios Sociales no tira la toalla y está dispuesta a separarla de su bebé. No hay ningún documento escrito. Simplemente le han dicho que le quitan a la niña porque el padre de la pequeña tiene una quincena de antecedentes por delitos contra la propiedad. La mujer reaccionó negándose a ceder a la pequeña, a la que mantiene en todo momento en su cama, rechazando que la lleven siquiera a una cuna. “Si me la quitan monto un escándalo. Quieren ponerme una medicación para que deje de darle el pecho”, señala la mujer, de 35 años. Por otro lado, los Servicios Sociales del HUCA han impedido a la familia poder visitar a Beatriz González, sin darles ninguna explicación, algo que han denunciado ante la Policía Nacional. La mujer recibirá el alta hospitalaria presumiblemente hoy, viernes, pero lo más seguro es que no le dejen llevarse a su bebé, para la que, al parecer, ya hay una plaza en un centro de menores de 0 a 3 años.