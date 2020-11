El PP ya no dará más votos de confianza al Gobierno de Adrián Barbón en la lucha contra el covid-19, como ha venido haciendo hasta ahora. Si el presidente decide prorrogar a partir del próximo lunes el cierre de la hostelería y el comercio, tendrá que presentar un informe técnico que lo justifique. En caso contrario, “vamos a recurrir ante los tribunales cualquiera de las medidas de cierre de actividades económicas”, anunció ayer, en una rueda de prensa, la presidenta regional del PP, Teresa Mallada.

La diputada regional avisó: “Ayer (por el jueves), Barbón aplazó la reunión del grupo del covid. Si retrasa la reapertura, si el cierre continúa en vigor, vamos a recurrirlo”. El informe técnico que exigen los populares debe explicar “de qué forma beneficia el cierre de la hostelería y el comercio a la reducción del virus”. Anteayer jueves se esperaba que el presidente Barbón aflojase un poco y autorizase una reapertura del comercio y admitiese que los establecimientos hosteleros pudiesen vender café y pinchos –algo que se está haciendo de facto, al no actuar contra ellos la Policía–, pero el alto número de contagiados diarios, más de 600, le obligó a replantearse esa posible suavización de las medidas.

Mallada no dudó en calificar la situación de los hosteleros y comerciantes asturianos de “insostenible”. “No hay más que haber pasado por las movilizaciones de los hosteleros para comprobarlo: no tienen para comer, y algunos ya están vendiendo el mobiliario para dar de comer a sus familias”, añadió. Mallada indicó que Barbón ha estado aplicando medidas sin hablar o coordinarse previamente con los sectores afectados, cuando debería haber contado con ellos. “La solución la tiene que dar el Gobierno, consensuada con los afectados”, sentenció Mallada.

La presidenta del PP resaltó que las últimas restricciones fueron aprobadas sin que se hubiese formado el grupo de expertos con el que se justifica el Gobierno. Si esas medidas se aprobaron el 3 de noviembre, el comité de expertos se constituyó el día 4. “No conocemos ningún informe que nos indique cómo está la situación ni justifique las medidas aplicadas”, criticó. Para la diputada, las razones del crecimiento exponencial del virus en Asturias hay que buscarlas en el verano pasado. “Asturias no se preparó para esta segunda ola, no se tomaron medidas en los meses pasados y ahora Barbón no sabe qué hacer”, afirmó.

Mallada indicó que, hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a decir lo mal que estaba la situación y a imponer medidas de restricción en las actividades comerciales, de ocio y los horarios. También a indicar de qué cobertura jurídica disponía para establecer estas medidas coercitivas. “Se decretó el cierre del comercio, el turismo y la hostelería, pero no ha aportado ningún informe de expertos para justificarlo”, criticó. El PP, añade Mallada, aunque aceptó las medidas del Gobierno, sí “pidió el pasado 5 de noviembre, a través de una carta, un informe técnico que explicase cómo el cierre de actividad podía frenar el virus”. La carta no tuvo respuesta. “Todo demuestra la improvisación de un Gobierno desbordado por una situación de la que veníamos advirtiendo desde el pasado verano”, agregó. “Después de nuestra carta pensamos en recurrir, pero dimos una oportunidad al Gobierno, a la vista de la situación”, aclaró la líder popular. Esa buena voluntad del PP parece haber llegado a su fin.